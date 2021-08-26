我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

神學士：31日後 阿人需合法簽證、限搭商業航班出境

編譯潘勛、洪毅／綜合報導
美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清楚。圖為8月16日數以百計的阿富汗人在喀布爾機場圍著美國空軍C-17運輸機。（美聯社）
美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清楚。圖為8月16日數以百計的阿富汗人在喀布爾機場圍著美國空軍C-17運輸機。（美聯社）

神學士取得阿富汗政權後，情勢風雲詭譎；德國外交官25日表示，經磋商後，神學士同意8月31日之後持「合法證件」的阿富汗人仍可搭乘「商業航班」離境；但另一方面，對美國而言，想撤離所有應該撤離的人員，恐怕已是不可能的任務。

德國駐阿富汗大使波策爾(Markus Potzel)表示，在卡達與神學士副首席談判代表史塔尼克賽(Sher Mohammad Abbas Stanekzai)磋商後，史塔尼克賽作出上述保證。

但另一方面，神學士仍堅持美國及盟友的軍隊在31日前撤出，即軍隊將無法空運撤離人員；而對美國而言，把所有應該撤離的人員撤離的希望愈發渺茫。

截至25日，美軍和其他國際班機已從阿富汗空運撤離近9萬人，但在政府並未給出數據的情況下，需要撤離的人員可能遠多於此。

一名國會助理表示，拜登政府認定因給美軍當翻譯、顧問等，而可能在神學士接掌政權後陷入不利處境的阿富汗人約有5萬，這些民眾有資格獲得特殊簽證，但他認為，有資格的人數很可能不只於此。

美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清...
美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清楚。圖為美國空軍C-17運輸機搭載美國公民撤離時，陸戰隊員在喀布爾機場警戒。（美聯社）

政府還不斷尋找在阿富汗的美國人，但這並不容易；雖然美國駐阿富汗大使館會關注美國人在當地的行蹤，但許多人是雙重國籍，並不會向大使館報告，因此大使館無法掌握。

難民及相關專家團體甚至表示，遭神學士鎖定與美國有關的阿富汗人可能在30萬人以上。

政府也承認，神學士盯上的並不止於擁有美國籍、或與美軍往來的人，可能還包括原阿富汗安全部隊、司法官、記者、女權人士等，這些都是神學士的眼中釘，處境危險。

國務院有意擴大對逃亡阿富汗人發放簽證的範圍，但按目前的管道，這些民眾要得到簽證，須經聯合國難民署批准，這些程序可能得耗上數年。

政府官員向紐約時報表示，由於各國爭相撤僑，當地撤離的形勢「每小時都會變化」，再加上神學士拒絕延長撤離時間，以及眾多待撤人員，因此報導中說，要在31日前、甚至再有一段時間，可能都無法將所有人員都救出來。

阿富汗 神學士 美國

上一則

37歲男吃2萬條熱狗 研究：恐減壽1.3年

下一則

不必等八個月 WSJ：補強針間隔擬縮至半年

延伸閱讀

除了豐田皮卡 阿富汗神學士也愛用這些商品

除了豐田皮卡 阿富汗神學士也愛用這些商品
聯合國在阿富汗員工 傳遭神學士威脅毆打

聯合國在阿富汗員工 傳遭神學士威脅毆打
德國：神學士同意8/31期限後 仍准阿富汗人離國

德國：神學士同意8/31期限後 仍准阿富汗人離國
撤離大限在即 外媒：西方人遭神學士阻撓前往機場撤離

撤離大限在即 外媒：西方人遭神學士阻撓前往機場撤離

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31
輝瑞與BioNTech研發的疫苗，成為美國首支獲FDA批准的疫苗。(美聯社)

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻到了

2021-08-23 18:31
一位美軍21日駐守在阿富汗喀布爾國際機場。(美聯社)

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

2021-08-23 02:27
美國總統拜登將聽取COVID-19疫源調查報告，圖為WHO調查團。(美聯社)

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

2021-08-24 13:06

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」