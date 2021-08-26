神學士：31日後 阿人需合法簽證、限搭商業航班出境

美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清楚。圖為8月16日數以百計的阿富汗人在喀布爾機場圍著美國空軍C-17運輸機。（美聯社）

神學士 取得阿富汗 政權後，情勢風雲詭譎；德國外交官25日表示，經磋商後，神學士同意8月31日之後持「合法證件」的阿富汗人仍可搭乘「商業航班」離境；但另一方面，對美國 而言，想撤離所有應該撤離的人員，恐怕已是不可能的任務。

德國駐阿富汗大使波策爾(Markus Potzel)表示，在卡達與神學士副首席談判代表史塔尼克賽(Sher Mohammad Abbas Stanekzai)磋商後，史塔尼克賽作出上述保證。

但另一方面，神學士仍堅持美國及盟友的軍隊在31日前撤出，即軍隊將無法空運撤離人員；而對美國而言，把所有應該撤離的人員撤離的希望愈發渺茫。

截至25日，美軍和其他國際班機已從阿富汗空運撤離近9萬人，但在政府並未給出數據的情況下，需要撤離的人員可能遠多於此。

一名國會助理表示，拜登政府認定因給美軍當翻譯、顧問等，而可能在神學士接掌政權後陷入不利處境的阿富汗人約有5萬，這些民眾有資格獲得特殊簽證，但他認為，有資格的人數很可能不只於此。

美國在阿富汗的撤僑和救援行動接近尾聲，但究竟有多少人在阿富汗等待救援，當局並不清楚。圖為美國空軍C-17運輸機搭載美國公民撤離時，陸戰隊員在喀布爾機場警戒。（美聯社）

政府還不斷尋找在阿富汗的美國人，但這並不容易；雖然美國駐阿富汗大使館會關注美國人在當地的行蹤，但許多人是雙重國籍，並不會向大使館報告，因此大使館無法掌握。

難民及相關專家團體甚至表示，遭神學士鎖定與美國有關的阿富汗人可能在30萬人以上。

政府也承認，神學士盯上的並不止於擁有美國籍、或與美軍往來的人，可能還包括原阿富汗安全部隊、司法官、記者、女權人士等，這些都是神學士的眼中釘，處境危險。

國務院有意擴大對逃亡阿富汗人發放簽證的範圍，但按目前的管道，這些民眾要得到簽證，須經聯合國難民署批准，這些程序可能得耗上數年。

政府官員向紐約時報表示，由於各國爭相撤僑，當地撤離的形勢「每小時都會變化」，再加上神學士拒絕延長撤離時間，以及眾多待撤人員，因此報導中說，要在31日前、甚至再有一段時間，可能都無法將所有人員都救出來。