Delta病例激增+阿富汗撤軍夾擊 拜登支持率下挫

美聯社-公共事務研究中心(The AP-NORC Center for Public Affairs Research)21日公布的最新民調 顯示，拜登 總統本月整體支持率稍下降，自上月的59%微幅下跌至54%；美聯社指出，以新任總統就職第一年的情況來說，拜登總統的民調滿意度表現仍然不錯，特別是現在國內保守派與自由派在防疫 問題上已極化的意識形態之爭的情況下，仍能維持過半的支持率，顯見民眾整體而言仍對拜登的執政感到滿意。

美聯社並分析民調下跌的主因，指出當下的美國面臨內政與外交的雙重夾擊。就外交而言，由於民調於12日至16日間執行，而此段時間內攻占全美新聞版面的消息，就是阿富汗撤軍後在當地造成的混亂，因此拜登總統的外交民調滿意度跌到只剩47%。

但同時，就「國家安全」方面的滿意度仍有52%的民意支持，代表民眾多數支持撤軍，只是不滿意美軍撤離後於阿富汗造成的問題未獲得妥善解決。

就內政而言，拜登總統目前有兩項施政重點，其一是基礎建設法案、其二則是防疫相關政策；前者雖然在國會兩院獲得跨黨派支持，但就3.5億元預算的問題還不確定是否能過通過眾院表決。

而在防疫政策部分，初夏因疫苗普及率擴大，拜登的民意支持度獲得空前新高，不只獲得近乎所有民主黨人支持，也獲得部分共和黨人的肯定；但自Delta變種病毒橫掃以來，民眾對於防疫政策的支持度也明顯下降。

雖然民主黨人絕大多數仍支持拜登的防疫政策，但在共和黨人中，其支持度已自6月的43%降到7月的32%，本月民調結果更下探21%；自稱為獨立派人士的民眾中，支持率更從7月份的72%暴跌至本月44%。

特別是在是否應強制接種的議題上，更凸顯兩黨分歧；賓州一位受訪民眾茱蒂‧昆茲曼(Judy Kunzman)說：「現在的發展態勢很多超出了拜登作為一個總統可以處理的範疇，若推動疫苗強制令，必定招致更多反彈。」