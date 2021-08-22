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Delta病例激增+阿富汗撤軍夾擊 拜登支持率下挫

編譯柯立偉／綜合21日電

美聯社-公共事務研究中心(The AP-NORC Center for Public Affairs Research)21日公布的最新民調顯示，拜登總統本月整體支持率稍下降，自上月的59%微幅下跌至54%；美聯社指出，以新任總統就職第一年的情況來說，拜登總統的民調滿意度表現仍然不錯，特別是現在國內保守派與自由派在防疫問題上已極化的意識形態之爭的情況下，仍能維持過半的支持率，顯見民眾整體而言仍對拜登的執政感到滿意。

美聯社並分析民調下跌的主因，指出當下的美國面臨內政與外交的雙重夾擊。就外交而言，由於民調於12日至16日間執行，而此段時間內攻占全美新聞版面的消息，就是阿富汗撤軍後在當地造成的混亂，因此拜登總統的外交民調滿意度跌到只剩47%。

但同時，就「國家安全」方面的滿意度仍有52%的民意支持，代表民眾多數支持撤軍，只是不滿意美軍撤離後於阿富汗造成的問題未獲得妥善解決。

就內政而言，拜登總統目前有兩項施政重點，其一是基礎建設法案、其二則是防疫相關政策；前者雖然在國會兩院獲得跨黨派支持，但就3.5億元預算的問題還不確定是否能過通過眾院表決。

而在防疫政策部分，初夏因疫苗普及率擴大，拜登的民意支持度獲得空前新高，不只獲得近乎所有民主黨人支持，也獲得部分共和黨人的肯定；但自Delta變種病毒橫掃以來，民眾對於防疫政策的支持度也明顯下降。

雖然民主黨人絕大多數仍支持拜登的防疫政策，但在共和黨人中，其支持度已自6月的43%降到7月的32%，本月民調結果更下探21%；自稱為獨立派人士的民眾中，支持率更從7月份的72%暴跌至本月44%。

特別是在是否應強制接種的議題上，更凸顯兩黨分歧；賓州一位受訪民眾茱蒂‧昆茲曼(Judy Kunzman)說：「現在的發展態勢很多超出了拜登作為一個總統可以處理的範疇，若推動疫苗強制令，必定招致更多反彈。」

拜登 民調 防疫

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