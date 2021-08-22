反口罩、疫苗… 全美各地衝突騷擾頻現

新冠疫情已爆發一年多，美國還有不少民眾拒戴口罩、拒絕接種疫苗。圖為反對戴口罩的密西根州居民示威。(美聯社)

隨著疫情升溫，疫苗 相關規定及口罩 令等限制再度升級，全美各地紛紛出現反口罩疫苗示威，引發不少衝突及暴力事件，各界專家因發表觀點遭人詆毀，新冠疫情相關的對立事件層出不窮，令人憂心。

北加州地區某間小學一名家長在接送女兒時看到休息室的教師沒戴口罩，由於該校規定學生必須戴口罩，家長因而心生不滿衝進學校毆打教師，校方表示已接種疫苗的職員可在學生不在場時脫下口罩，該名家長隨後被禁止進入校園且可能面臨起訴；另外在德州則有一名家長在與教師會面的活動期間直接摘掉教師的口罩。

夏威夷本月宣布州及郡員工上班必須出示疫苗接種證明或每周接受檢測，約50位到100位反對人士聚集在副州長格林(Josh Green)的住處外示威抗議，示威者用擴音器大聲叫喊，用閃光燈不斷照射屋內，在該社區張貼印有副州長照片的傳單，上面寫著「猶太人」及「騙子」等字眼。

學校董事會成員、政府官員、醫師及地方領導人常在會議或公開場合受到嘲諷，堪薩斯州道格拉斯郡的公眾集會上，反口罩人士用納粹大屠殺、神學士、日本拘留營等來形容口罩令；其中一名官員是大屠殺倖存者的孫女，對於這樣的比喻憤怒不已，「對於在大屠殺中失去親人的家庭來說，這真的非常侮辱人。」

亞利桑納州家醫科醫師哈雷爾(Cadey Harrel)與幾位醫療人員這個月出席當地學校的董事會會議，為口罩令站台，會議後幾個反口罩人士跟在他們身後，說他們是「拿錢辦事的演員」，哈雷爾原本對此感到不安，但幾位教師出面表達感謝後她感覺好多了，這也促使她願意在公眾會議上繼續為科學觀點發聲。

專家對於疫情期間為何出現各種驚人言論持不同看法，許多人認為社群媒體 為一大因素；芝加哥羅耀拉大學榮譽退休教授芭芭拉．羅森溫(Barbara Rosenwein)表示，社群媒體能讓少數人的觀點看起來更像多數，在社群媒體上，人們認為彼此的憤怒來自公平正義的地方，也因此助長反對者的聲勢。