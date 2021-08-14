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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

FDA批准：免疫力差民眾可打補強針 最快本周末開打

編譯洪毅／綜合13日電
FDA批准、CDC顧問支持給免疫力差的民眾打第三劑新冠疫苗，12、18歲以上者，最快本周末可以開始接種；圖為康乃狄克州哈特福德市居民日前在醫院接種疫苗。(Getty Images)
FDA批准、CDC顧問支持給免疫力差的民眾打第三劑新冠疫苗，12、18歲以上者，最快本周末可以開始接種；圖為康乃狄克州哈特福德市居民日前在醫院接種疫苗。(Getty Images)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日晚宣布允許免疫系統不佳的民眾接種新冠第三劑「補強針」；聯邦疾病防治中心(CDC)13日也一如預期地支持這項建議，最快本周末就能「開打」；由於FDA對接種資格的定義狹窄，可能不會惠及全國700萬被醫師認定為免疫系統不佳的民眾；有資格的民眾，也須在第二劑接種後至少28天，方可接種補強針。

美聯社報導，雖然FDA與CDC尚未定出具體標準，但大致上是，免疫系統低下至與器官移植相似水準的情況，例如血癌患者，接受特定化學治療，服用如利妥昔單抗(Rituximab)等特定藥物的民眾，這些民眾的免疫系統屬尤其不佳。

免疫系統不佳的民眾在接種第一劑、甚至接種二劑後都可能無法產生足夠抗體；CDC估計，接種疫苗後仍染疫的案例中，40%至44%的患者有免疫系統不佳的問題。

加拿大研究人員證實，接受器官移植的民眾中，55%的民眾接種補強針後，得以產生良好的抗體，但是安慰劑組產生良好抗體的比率只有18%。

目前公衛機構認定，其他免疫系統並無問題的民眾，不必接種補強針。

FDA建議，接種補強針的民眾在疫苗種類的選擇上，應與前二劑相同，儘管並不強制；至於只接種一劑嬌生疫苗者，由於目前相關數據依然不足，因此公衛機構仍在研究分析數據中，尚無法給出建議。

在年齡的限制上，補強針與前二劑疫苗接種相同：尚不開放12歲以下民眾接種疫苗，12至18歲之間的民眾只能接種輝瑞疫苗，因此莫德納的補強針也只能用於成人。

有資格接種補強針的民眾前往接種站時，不需要攜帶醫師證明或驗血資料等，范德堡大學傳染病專家薛福納(William Schaffner)說，這是因為希望疫苗接種能「愈簡便愈好」；而且，在FDA的緊急授權下，接種第三劑疫苗也是免費的。

一些民眾接種補強針後，仍有無法產生足夠抗體的可能，不過新冠肺炎治療方法正在進行中；此外，免疫系統不佳民眾的家人接種疫苗，也至關重要。

疫苗 FDA CDC

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