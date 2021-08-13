2大城失守 美憂阿富汗政府30天就垮台
阿富汗政府軍12日面臨毀滅性的24小時；阿富汗兩大文化之都，包括南部的坎達哈(Kandahar)和西部的赫拉特(Herat)12日晚間被神學士(Taliban)攻破；兩大城市失守，可能加速阿富汗政府崩潰。
坎達哈和赫拉特是僅次於阿富汗首都喀布爾的第二和第三大城，也是神學士發動為期一周閃電戰迄今最大的戰利品；這表示，神學士正迅速占領阿富汗34個省會中的13個，400多個地區有一半以上被其掌控。
12日下午，武裝分子甚至攻下喀布爾西南僅80哩的加茲尼市(Ghazni)；幾小時後，與赫拉特相鄰的巴德吉斯省(Badghis Province)省會夸拉艾諾(Qala-e-Naw)也被攻陷。
目前只剩喀布爾在內的四個主要城市仍在阿富汗政府控制之下；而且，其中南部的拉什卡加(Lashkar Gah)和北部的馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)兩個城市已被神學士圍困。
神學士過去一周以驚人速度攻陷阿富汗一座座城市，並為攻打喀布爾做好準備；距離美國完全撤出阿富汗只剩不到三周，阿富汗部隊幾近崩潰；部分美國官員擔心阿富汗政府會在30天內垮台，正準備撤離美國駐喀布爾大使館。
過去數周以來，坎達哈及赫拉特一直在戰鬥中受到嚴密防禦，但阿富汗安全部隊愈來愈多人倒戈，有些地方甚至立場翻盤。
坎達哈是阿富汗南部經濟中心，也是1990年代叛亂發源地，在神學士五年統治期間是其首都；神學士12日奪下坎達哈後，即使不能完全控制阿富汗，仍可有效宣布重新掌權。
神學士11日占領了坎達哈中央監獄，釋放了數百名囚犯，也趁機擴大自身隊伍；阿富汗安全部隊成員指出，第二天晚上，神學士突破坎達哈城市周圍的每一道防線；幾小時內，幾乎所有突擊隊和特警部隊都逃離坎達哈，實際上將權力移交給神學士。
與此同時，安全部隊撤離西北部，神學士有效控制了赫拉特大部分地區。
赫拉特警方發言人努斯拉特(Sami Nusrat) 說：「大多數院落還沒有戰鬥就倒塌了。一些大院和房屋被神學士燒毀，他們正在向空中開火慶祝。」第二天早上，神學士武裝分子在沒有政府或民兵部隊抵抗情況下，湧入赫拉特街頭，詭異的靜默，籠罩全城。
神學士現在控制阿富汗南部大部分地區及與伊朗交界的整個西部邊界，同時還占領阿富汗北部幾乎所有地區；阿富汗北部曾是抵抗神學士攻擊的重心，北方陷落令阿富汗政府和安全部隊士氣大跌。
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