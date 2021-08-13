2大城失守 美憂阿富汗政府30天就垮台

阿富汗南部坎達哈和西部赫拉特兩大城12日晚間被神學士攻破，可能加速阿富汗政府崩潰。神學士勢如破竹向北部政府軍據點推進。圖為神學士占據位於加茲尼市的省長官邸。(歐新社)

阿富汗 政府軍12日面臨毀滅性的24小時；阿富汗兩大文化之都，包括南部的坎達哈(Kandahar)和西部的赫拉特(Herat)12日晚間被神學士(Taliban)攻破；兩大城市失守，可能加速阿富汗政府崩潰。

坎達哈和赫拉特是僅次於阿富汗首都喀布爾的第二和第三大城，也是神學士發動為期一周閃電戰迄今最大的戰利品；這表示，神學士正迅速占領阿富汗34個省會中的13個，400多個地區有一半以上被其掌控。

12日下午，武裝分子甚至攻下喀布爾西南僅80哩的加茲尼市(Ghazni)；幾小時後，與赫拉特相鄰的巴德吉斯省(Badghis Province)省會夸拉艾諾(Qala-e-Naw)也被攻陷。

拜登政府研判阿富汗政府可能在30天內垮台，已派遣3000名陸戰隊員到首都喀布爾，協助撤離美國大使館人員和美國公民。圖為美軍土去年12月開始撤出阿富汗。(Getty Images)

目前只剩喀布爾在內的四個主要城市仍在阿富汗政府控制之下；而且，其中南部的拉什卡加(Lashkar Gah)和北部的馬薩里沙利夫(Mazar-i-Sharif)兩個城市已被神學士圍困。

神學士過去一周以驚人速度攻陷阿富汗一座座城市，並為攻打喀布爾做好準備；距離美國 完全撤出阿富汗只剩不到三周，阿富汗部隊幾近崩潰；部分美國官員擔心阿富汗政府會在30天內垮台，正準備撤離美國駐喀布爾大使館。

過去數周以來，坎達哈及赫拉特一直在戰鬥中受到嚴密防禦，但阿富汗安全部隊愈來愈多人倒戈，有些地方甚至立場翻盤。

坎達哈是阿富汗南部經濟中心，也是1990年代叛亂發源地，在神學士五年統治期間是其首都；神學士12日奪下坎達哈後，即使不能完全控制阿富汗，仍可有效宣布重新掌權。

神學士11日占領了坎達哈中央監獄，釋放了數百名囚犯，也趁機擴大自身隊伍；阿富汗安全部隊成員指出，第二天晚上，神學士突破坎達哈城市周圍的每一道防線；幾小時內，幾乎所有突擊隊和特警部隊都逃離坎達哈，實際上將權力移交給神學士。

國務院發言人普萊斯宣布約4000名大使館人員，加上約1400名美國公民馬上撤離，僅有核心人員辦公。圖為美駐阿富汗大使館上空一架戰機飛過。(Getty Images)

與此同時，安全部隊撤離西北部，神學士有效控制了赫拉特大部分地區。

赫拉特警方發言人努斯拉特(Sami Nusrat) 說：「大多數院落還沒有戰鬥就倒塌了。一些大院和房屋被神學士燒毀，他們正在向空中開火慶祝。」第二天早上，神學士武裝分子在沒有政府或民兵部隊抵抗情況下，湧入赫拉特街頭，詭異的靜默，籠罩全城。

神學士現在控制阿富汗南部大部分地區及與伊朗 交界的整個西部邊界，同時還占領阿富汗北部幾乎所有地區；阿富汗北部曾是抵抗神學士攻擊的重心，北方陷落令阿富汗政府和安全部隊士氣大跌。