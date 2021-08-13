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歐洲憂2015難民危機重演 希、比等國促遣返

編譯中心／綜合12日電
阿富汗民兵組織神學士連日來攻城掠地，政府軍節節敗退，導致數以萬計民眾逃離家園；數個歐洲國家表示應遣返境內的阿富汗難民，擔心若不阻止，恐重演難民危機。(美聯社)
阿富汗民兵組織神學士連日來攻城掠地，政府軍節節敗退，導致數以萬計民眾逃離家園；數個歐洲國家表示應遣返境內的阿富汗難民，擔心若不阻止，恐重演難民危機。(美聯社)

阿富汗民兵組織神學士(Taliban)近日攻城掠地，導致數以萬計民眾逃離家園，但數個歐洲國家表示仍應遣返境內的阿富汗難民，擔心若不阻止，恐將重演2015年難民危機(移民危機)。

美軍撤出駐阿富汗後，當地民兵組織神學士近日攻城掠地，一周內攻下10座省會，12日更拿下位居重要戰略位置的加茲尼(Ghazni)，神學士距離首都喀布爾僅150公里。

阿富汗情勢緊張，數以萬計民眾逃離家園。稍早前，六個歐洲聯盟成員國奧地利、丹麥、比利時、荷蘭、希臘及德國致函歐盟，支持執行遣返境內申請庇護遭拒的阿富汗難民，認為一旦停止遣返，將「發出錯誤的訊號」，激勵更多阿富汗人前往歐盟。

不過，隨著阿富汗情勢快速惡化，六個歐盟成員國立場開始不一致。德國和荷蘭改口暫時不遣返；比利時12日表示無意停止遣返。

其中希臘支持遣返的立場最堅定，移民部長瑪他拉奇(Notis Mitarachi)近日表示，希臘密切關注阿富汗的不穩定情勢，呼籲歐盟必須積極預防後續可能的問題。

瑪他拉奇說，歐盟還沒有準備好，若更多阿富汗人前來歐洲，更沒有能力再應對類似2015的難民危機。

希臘處於難民危機前線，2015年時，包括敘利亞、阿富汗和伊拉克大量民眾穿越地中海抵達希臘，對歐洲社會經濟都有很大影響。

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