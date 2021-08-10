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美駐外官員屢傳「哈瓦那症候群」 白宮調查仍無進展

編譯柯立偉／綜合9日電
2016年發生在美國駐古巴大使館的「哈瓦那症候群」神秘現象，造成外交及情報人員頭暈、失去平衡感及「認知迷霧」，美國至今仍找不出原因。(美聯社)
2016年發生在美國駐古巴大使館的「哈瓦那症候群」神秘現象，造成外交及情報人員頭暈、失去平衡感及「認知迷霧」，美國至今仍找不出原因。(美聯社)

自從2016年美國及加拿大駐古巴大使館報告第一起「哈瓦那症候群」(Havana Syndrome)以來，這種會造成外交及情報人員頭暈、失去平衡感及「認知迷霧」的神秘現象，也發生在美國駐中國、俄羅斯、奧地利等國的外交官員身上，雖然目前有研究將罪魁禍首指項俄羅斯的微波脈衝攻擊，但美方仍找不到決定性證據，俄方也否認相關指控。

紐約時報報導，消息來源指出，國家情報總監海恩斯(Avril Haines)6日召開秘密會議，討論對於哈瓦那症候群的研究進展及治療方式。由於拜登政府尚不清楚造成這種疾病的機制，且自第一起案件事發至今已五年，針對此疾病的調查卻無任何實質進展，白宮國家安全會議已開始重視，交由兩個獨立工作小組分別調查哈瓦那症候群的起源與偵測方法。

白宮指出，拜登政府上任之初對於過去五年間對哈瓦那症候群的研究幾乎為零感到不可思議，推測應與跨部門之間缺乏溝通管道，及部分出現哈瓦那症候群的外交或情報人員身分敏感有關。

國家情報策略溝通副主任巴瑞特( Timothy Barrett)說：「這對於美國的外交圈及情報圈而言是頭等大事，我們支持以國安會為首進行的研究工作，希望照顧海外工作的公務員，並避免發生類似事件。」

巴瑞特同時表示，這場會議與會人員包括國務卿布林肯(Antony Blinken)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)、中情局局長伯恩斯(William Burns)及聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)，與會官員層級之高，足見拜登政府對此事的重視。

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