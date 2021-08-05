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禁逼遷令延長 眾議員布希「露宿國會外」功勞大

編譯盧炯燊／綜合4日電
國會眾議員珂瑞布希在參政前曾遭房東逼遷，因此特別關注無殼蝸牛一族。圖為她在國會前談及無殼蝸牛遭遇，忍不住拭淚。(Getty Images)
國會眾議員珂瑞布希在參政前曾遭房東逼遷，因此特別關注無殼蝸牛一族。圖為她在國會前談及無殼蝸牛遭遇，忍不住拭淚。(Getty Images)

拜登政府面對民主黨內進步派國會議員的壓力，將禁止逼遷住客令再度延長至10月3日，其中一個最重要的人物是密蘇里州民主黨籍國會眾議員珂瑞‧布希(Cori Bush)；對逼遷令有親身體會的布希7月30日開始在國會大廈外露宿，以引起民眾對逼遷問題的關注及向政府、國會施壓，結果她獲得勝利。

布希對這個問題的嚴重關切，在於她本身曾為無殼蝸牛，也遭遇過房主逼遷之苦，住在車裡達三個月；她表示：「我曾與伴侶及兩個小孩住在車裡，感同身受，因此不會坐視其發生；我會挺身而出並為可能受影響的700萬人發聲，不會袖手旁觀。」

民主黨內進步派一直力圖阻止逼遷驅逐行動，布希更是重要組成部分；她在國會外露宿引起了共鳴，之後獲安排與國會領袖及和政府高層官員會晤。

她周一與參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)及副總統賀錦麗會面，儘管時間不長，但意義重大，因為逼遷問題直接關係到數以百萬計的美國人，而她個人的經歷也使她與其他蜻蜓點水式的黨派游擊戰術和譁眾取寵作為截然不同，更有說服力。

2001年，布希懷第二個孩子時生病，不得不辭去幼兒園的工作，失去收入導致一家人被驅逐。

這對夫婦被迫住在自己的汽車內達三個月，最終，她在同樣苦苦掙扎的家人幫助下，勉強找到房子；布希在接受訪問時強調，「我永遠不想讓其他人經歷我所經歷的一切。」

在宣布將禁止逼遷驅逐令延長之前，拜登政府最初曾辯稱，它是沒延禁止驅逐令的法律權力，並聲稱最高法院已指，只應由國會透過立法實行。

對於禁止驅逐令獲延長，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)向布希致敬說，因為她採取了強有力的行動，得以讓人們可以繼續留在家裡；舒默甚至說，政府立場的改變是她將不可能變成可能。

民主黨 拜登 眾院

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