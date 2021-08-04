住院人數增25% 近半年輕人仍不想打疫苗

18至29歲的新冠住院患者增加。圖為佛州一家醫院收治病患。（路透）

Delta變種病毒正在重擊年輕族群，上周18至29歲年齡層住院人數增加了25%；然而，年輕群體對這種潛在健康威脅似乎漠不關心，不僅是最頑固的拒打疫苗 者，也是疫情 能否終結的重要關鍵。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最新民調顯示，18至29歲有34%表示想多等一等再接種疫苗，另有15%表示完全不打算接種疫苗。

19歲的北卡羅來納大學新生賈西亞(Sabrina Garcia)未接種疫苗，5月餐廳重開時，她即在北卡州康科德一家很受歡迎的餐廳打工；她說自己從未染疫，在她看來，自己青春無敵，足以抵禦新冠病毒。

對賈西亞和她這個年齡層的許多人來說，橫亙在他們與接種疫苗之間的障礙，不只是恐懼、錯誤訊息或不信任，還包括冷漠。最新一期「青少年健康期刊」(JAH)發表的研究發現，未打疫苗年輕人有23%認為不是高危人群，所以不必打疫苗。

但自去年8月以來，越來越多年輕人染疫且屬重症；CDC 報告指稱，逾11萬7000名18至29歲者染疫住院；過去一周來，該年齡層住院率增加25%。

隨著Delta變種病毒在美國 未接種疫苗地區迅速傳播，年輕人低接種率已成遏制病毒的主要威脅。公衛專家認為，現在的關鍵是：如何讓一開始就認為自己沒風險的人接種疫苗。舊金山加州大學健康研究員亞當斯 (Sally Adams) 研究表示，自疫情開始以來，年輕人面臨的風險一直被嚴重低估；疫苗接種按年齡來區分先後，只會增加這種看法。

隨著許多年輕人準備在8月稍晚重返大學當面上課學習，部分學校試圖趕在新一波疫情變嚴重前抵禦傳播，已有631所學校要求學生接種疫苗，但也有學生發起抵制；維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)學生、維州美國青年自由組織主席瓊斯(Alyssa Jones)聽說學校要求學生打疫苗後，發起請願；她說，若大學強制所有學生接種、不接種就取消秋季學期入學註冊，無疑是「暴政」。