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全國9成郡高風險 CDC延長禁止逼遷令60天

編譯陳韻涵╱綜合3日電
反對取消禁止逼遷令的租客在國會前抗議 。（Getty Images）
反對取消禁止逼遷令的租客在國會前抗議 。（Getty Images）

因應新冠疫情，聯邦政府禁止房東在疫情期間逼遷房客的命令，在7月31日效期屆滿後，民主黨內進步派對拜登政府未及時協助弱勢租戶的批評聲浪漸漲，白宮因應外界的壓力，3日允許聯邦疾病防治中心(CDC)頒布全國命令，暫時再次延長禁止房東逼遷房客的命令至10月3日，但表示此政策可能面臨憲法挑戰。

華盛頓郵報報導，CDC針對「(新冠病毒)社區傳播風險高」的各州各郡，延長禁止逼遷令60天至10月3日；19頁的新命令內文羅列違反禁止逼遷令的罰款和牢獄時間。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)在聲明中表示，考量Delta變種病毒迅速在全美蔓延，全國約九成郡屬於CDC新規定的範疇。

拜登政府原先表示，聯邦政府沒有法律職權依據，再次延長上周末到期的禁止逼遷令；CDC為此配合，提供法源。CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)3日指出，考量Delta病毒引發的緊急情況，「公衛當局即刻採取行動遏止病毒擴散很重要。」

聯邦政府3日的決定讓拜登與眾院民主黨盟友間的嫌隙擴大，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)上周疾呼聯邦政府採取行動，白宮則請眾院通過新法延長迫遷保護規範，強調白宮無權片面行動。

眾院民主黨對此不滿，稱相關措施不可能在如此急迫的時限內通過，呼籲聯邦政府官員片面延長禁止迫遷令，結果兩照都無所作為，禁止迫遷令7月底到期。

在眾院與白宮互踢皮球之際，波洛西曾致電財政部長葉倫(Janet Yellen)，詢問眾院通過的460億元緊急租賃補助撥款進度；儘管禁止迫遷令上周末到期，但財政部仍無法將補助款撥進有需要的租客帳戶。

穆迪分析(Moody's Analytic)2日數據顯示，全美約有600多萬人延遲交租，地方租屋團體擔心，一旦禁止迫遷令到期將湧現一波強烈的迫遷潮。在此疫情再起的情況，被迫無處可依的租客，存在疫情再擴的潛在危險。

過去數周，白宮希望民主黨團結支持基礎建設法案，孰料近日顯示黨內分崩離析，經過數日堅持後，拜登政府終於在3日宣布延長禁止迫遷令，但坦言此舉恐怕招致法律挑戰，許多學者和顧問也覺得此舉可能違憲。

拜登說：「我被告知，CDC將會做出決斷，但這種方式能否通過憲法檢核，我無可奉告，也不曉得。憲法學者認為，這不太可能通過憲政檢核，但也有不少學者認為值得一試。」

眾院 CDC 拜登

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