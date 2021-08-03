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波蘭提供人道庇護 白俄選手暫留日本

編譯林梅婕╱綜合2日電
白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅2日抵達波蘭駐日本大使館。(美聯社)
白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅2日抵達波蘭駐日本大使館。(美聯社)

原定將參加東京奧運女子200公尺短跑項目的白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅(Krystsina Tsimanouskaya)遭白俄羅斯政府勒令回國；不過1日晚間齊瑪諾斯卡雅拒絕搭機並當場向日本警方求助，翌日在日本警方的保護下進入波蘭駐日大使館，波蘭外交部也表示，已向齊瑪諾斯卡雅核發人道主義簽證。

波蘭是第一個向齊瑪諾斯卡雅提供庇護的政府，其外交部副部長普希達克茲(Marcin Przydacz)在推特上表示：「她已經獲得人道主義簽證，未來她也可以選擇留在波蘭，繼續追求自己的運動事業。」

日前齊瑪諾斯卡雅公開批評白俄羅斯教練擅自將她安排參加4×400公尺的接力田徑賽，隨後卻遭白俄羅斯代表團施壓；據美聯社接獲運動員庇護組織的消息，齊瑪諾斯卡雅後來向國際奧林匹克委員會提出求助，同時也計畫到波蘭尋求庇護。

國際奧運委員會和日本政府皆已證實，齊瑪諾斯卡雅1日在東京羽田機場拒絕登機回國；她透過「白俄羅斯體育團結基金會」(BSSF)發表一段影片，親口指控：「他們在沒有經過我的同意下，試圖要把我帶離日本。」

白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅2日抵達波蘭駐日本大使館。(美聯社)
白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅2日抵達波蘭駐日本大使館。(美聯社)

BSSF長期支持因政治因素遭到迫害或尋求庇護的運動員，他們也表示已為齊瑪諾斯卡雅訂了4日前往波蘭首府華沙的機票；該組織指出，齊瑪諾斯卡雅也可向德國或奧地利尋求庇護，另外，捷克政府也有主動提出保護協助。

白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)自1994年當選總統後，就不斷因為向政治對手進行殘酷鎮壓而遭到批評；魯卡申柯的兒子維多(Viktor Lukashenko)正是今年白俄羅斯奧運委員會的主席。

白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)大力批評魯卡申柯政權，並比喻齊瑪諾斯卡雅的遭遇有如先前的異見人士普羅塔塞維奇(Roman Protasevich)搭乘的航班被臨時改道，迫降在白俄羅斯後將其逮補的手段。

國際媒體2日包圍波蘭駐日本大使館前，報導白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅投奔自由的消息。...
國際媒體2日包圍波蘭駐日本大使館前，報導白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅投奔自由的消息。(美聯社)

白俄羅斯 東京奧運 庇護

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