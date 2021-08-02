逼遷禁令到期 數百萬房客無去處 民主黨議員憤怒拜登不作為

夜宿國會外抗議的民主黨籍聯邦眾議員蔻瑞‧布希(右)與歐凱秀眾議員(中)，1日在國會外抗議暫停逼遷令失效，民主黨毫無作為。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)新冠疫情期間頒布的禁止房東 逼遷房客令屆期失效後，全美數以百萬計的租屋族，恐將被驅離租來的住處，民主黨 國會議員對拜登 政府並無作為扭轉事態發展，憤怒及挫折感高漲，各城市都有抗議行動；一名民主黨國會議員甚至在國會山莊外紮營，以示抗議。

美聯社1日報導，國會議員們表示，在31日最後期限逼近前，拜登總統竟毫無作為，令他們不滿；有些民主黨議員對拜登最後才呼籲國會設想方案保護租屋族十分光火；民主黨與黨籍總統發生罕見分裂，只怕會衍生持久的政治影響。

全美數以百萬計的租屋族，恐將被驅離租來的住處，憤怒及挫折感高漲。民主黨國會議員蔻瑞‧布希31日夜宿國會外，以示抗議。(Getty Images)

歐凱秀聲援 砲轟民主黨

民主黨籍聯邦眾議員蔻瑞‧布希(Cori Bush)31日晚間起露營於國會山莊外，歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)與其他幾位進步派民主黨眾議員也到場聲援；布希表示除非禁止逼遷令有所變化，不然她不打算離開，但眾院已進入8月休會期，大多數議員已經離開。

歐凱秀1日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上受訪時表示，說實話民主黨無法理直氣壯地責備共和黨，畢竟民主黨在眾院是多數黨。

面臨逼遷之虞的國人超過360萬，有些人幾天內就會被房東趕走。

民主黨人對此深感沮喪；眾院金融服務委員會主席瓦特斯(Maxine Waters)表示，本以為白宮會打點處理這次危機。

民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)指出，國會有工具、資金可避免逼遷危機，所欠缺的只是時間。

全美數以百萬計的租屋族，恐將被驅離租來的住處，憤怒及挫折感高漲，展開抗議。(美聯社)

撥款速度慢 補助不到位

CDC頒布逼遷禁令，用意在不讓人們露宿街頭或住進收容中心，以阻止新冠病毒進一步散播；疫情期間，國會透過聯邦住居補助項目，批准近470億元撥給各州，但撥發速度很慢，租屋族及房東都沒能快速拿到錢；逼遷禁令屆期失效前一天，拜登呼籲地方政府「採用一切可能措施」，立即將補助款撥發出去。

拜登7月30日晚間聲明指出，各州或地方政府不加快速度，把錢撥給房東及疫情期間經濟受損的房客，實在毫無藉口。

最高法院6月下旬以5-4票決，判定禁止逼遷令延展到7月底；白宮明確表示，拜登原本想延展禁止逼遷令，但考量到興訟挑戰最高法院判決，只怕最後判決反而會限縮行政當局的能力，無法因應未來再發生公衛危機。

瓦特斯本來快速草擬法案，要求CDC把禁止逼遷令延展到12月31日，但遭共和黨反對，指責民主黨法案太匆促草率；房東們也反對任何延展，但要求加快撥發補助金，讓他們拿到房租。