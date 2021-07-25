疫情續燒 佛州、愛阿華等多個紅州反減少疫情通報

新冠病毒相關數字本來就是讓民眾了解疫情 的發展趨勢，然而在全國感染病例不跌反升、持續增加之際，多個由共和黨長掌政的州反而減少通報數據，讓公眾無法及時獲得病例、住院及死亡的資訊。

佛羅里達、內布拉斯加、愛阿華及南達科他等州，現已改為每星期而不是每天公布疫情資訊；不過也有些州則持相反態度，反而增加發布資訊，例如華盛頓特區就增加顯示接種疫苗後，感染病毒的居民人數。

內布拉斯加州是在州長瑞基茨(Pete Ricketts)宣布結束疫情緊急狀態後，幾乎完全停止公布疫情資訊，媒體只能透過聯邦疾病防治中心(CDC )的網站才能了解統計數據。

佛州 本月初表示，由於病例數字持續減少，加上接種疫苗的人數增加，因此減少公布疫情報告的頻率。

然而這些均屬於共和黨州的病例，最近持續增加，卻不見到它們恢復每日更新疫情數字，因此遭到抨擊。

減少通報疫情的做法也令傳染病專家感到震驚，認為疫情期間資訊愈透明、愈詳盡愈好。因為民眾開始依賴州政府公布的疫情數據，來幫助決定是否參加大型集會或在公共場合戴口罩，也藉此了解社區的風險水平。

對於減少疫情通報，有關各州均以種種理由開脫，例如佛州就聲稱，沒有減少與CDC共享數據；內州則指出，現在繼續每天更新資訊，但日日通報會浪費人力；堪薩斯州也持相同意見，認為提供每日統計數據，會耗費已不堪重負的員工工作量；堪州由5月開始，每周只公布三次。

內布拉斯加大學醫學中心傳染學專家布雷特-梅約爾(David Brett-Major)指出，這些州的做法除了部分出於政治原因外，也反映出它們對疫情期間如何實行風險管理，完全不感興趣。

他說，CDC全國性網站可以提供各州的最新數據，但按照CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)的說法，當Delta變種病毒以令人難以置信的速度散播時，讓每個人都能看到最新疫情趨勢及了解風險，實在非常重要。