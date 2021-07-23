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WHO第二階段疫情溯源…中國拒參與 美批不負責

記者張文馨／華盛頓報導
中國國務院新聞辦公室22日在北京舉行新聞發布會，介紹新冠病毒溯源有關情況。(中新社)
中國國務院新聞辦公室22日在北京舉行新聞發布會，介紹新冠病毒溯源有關情況。(中新社)

中國拒絕參與世界衛生組織(WHO)的第二階段新冠病毒溯源調查，白宮22日表示，對這項決定深感失望，指中國不負責任且危險；國務院發言人普萊斯(Ned Price)說，中國持續模糊焦點，迴避科學要求。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)22日在記者會表示，中方阻止進一步調查，並未履行其義務，「這樣的立場不負責任、令人難以接受，且老實說是危險的。」

莎奇表示，美國支持WHO展開第二階段科學透明、由專家領導且不受干擾的調查；美國持續呼籲中國提供資料與樣本，這對預防下一波疫情大流行至關重要。

WHO在3月發布針對新冠病毒起源的初步報告，指新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類，但目前無足夠證據來確定具體物種。

不過，包括拜登總統與其衛生主管官員，5月起陸續都表示，不能過早排除病毒從實驗室外洩的可能性，拜登甚至要求情報機構調查。

此外，即使一直被視為支持中國的WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)，日前也改口不能過早排除實驗室外洩病毒的可能。

譚德塞15日在日內瓦說，WHO需要獲得新冠大流行之前和開始時的原始病人數據，但第一次調查期間，中國沒有與世衛組織團隊分享這些數據，他敦促中國「透明、開放與合作」，並要求中國配合WHO的第二階段疫情調查。

中國國家衛生健康委員會副主任曾益新22日表示，中國不會參與WHO的第二階段調查，包括病毒從武漢實驗室洩漏的可能性。

莎奇說，日前七大工業國領導人的聲明，也呼籲包括中國在內，對疫情進行透明獨立分析，並關切缺乏適當管道和足夠動能以進行調查。

問到美國是否為此對中國施加後果？莎奇並未正面回應，而是說要與國際夥伴協調後續行動。

國務院發言人普萊斯說，美國相信以多邊方式處理國際衛生安全議題，正與國際夥伴合作，支持WHO第二階段的調查。

中國 WHO 美國

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