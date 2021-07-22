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東奧開幕倒數 疫情升高觀禮縮水 約15國元首出席

編譯陳韻涵／綜合報導
東京奧運23日將開幕，為因應防疫，將縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式。圖為籃球比賽場館。(Getty Images)
東京奧運23日將開幕，為因應防疫，將縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式。圖為籃球比賽場館。(Getty Images)

東京奧運23日將開幕，東京的新冠肺炎確診案例卻創半年來新高，為因應防疫，縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式，另有約70國派部長級官員參與；世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，奧運不可能零病毒風險，但奧運的成敗不應由確診數評斷，如何因應疫情才是關鍵。

東京奧運將於23日開幕，但東京的新冠肺炎確診案例卻創半年來新高。圖為東京居民停留...
東京奧運將於23日開幕，但東京的新冠肺炎確診案例卻創半年來新高。圖為東京居民停留在有「東京2020」標誌的街頭。(路透)

防疫考量 與會層級都可能變動

日本官房長官加藤勝信(Kato Katsunobu)在記者會上表示，截至21日回應出席東奧開幕式的外國政要有15個國家和組織的元首級領袖，另有約70國的部長級官員，人數和與會者層級都可能變動。

加藤說，在外交互動受防疫限制的情況下，奧運外交是建立信賴關係的寶貴機會。

考量防疫，東奧開幕式將由日皇德仁發表開幕宣言，雅子皇后不會同行。

拜登政府由第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)率隊出訪，但代表團成員只有美國駐日大使館代辦谷立言一人。

東京奧運23日將開幕，為因應防疫，將縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式。圖為...
東京奧運23日將開幕，為因應防疫，將縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式。圖為美國滑板隊員在東京秣馬厲兵。(Getty Images)

開幕前兩天 東京確診數飆新高

奧運開幕前兩天，東京21日的確診數標上半年來新高，單日新增1832例；疫情以來，東京已經第四度頒布緊急事態，此次實施至8月22日，而奧運7月23日開幕，8月8日閉幕。

因應防疫，東京所有場館禁止觀眾入場，其他地區的少數場館開放有限的日本居民入場觀賽。

日本醫師會(Japan Medical Association)會長中川俊男(Toshio Nakagawa)表示，「我們擔心的情況正在發生，無論是否舉辦奧運，疫情都會加劇，憂慮確診數爆炸性成長。」

專家指出，未接種疫苗的年輕人染疫情況驟增，許多重症病患年約50多歲。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，疫情開始迄今，日本累計確診85萬3106例、超過1萬5046人死亡；美聯社報導，日本上一波染疫高峰發生在今年1月，當前疫苗完全接種率為23%。

東京奧運23日將開幕，為因應防疫，將縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式。圖為...
東京奧運23日將開幕，為因應防疫，將縮減觀禮規模，約15國元首將出席開幕式。圖為美國衝浪選手在東京訓練。(美聯社)

譚德塞：東奧不應受確診數評斷

譚德塞21日在國際奧運委員會(IOC)會議上表示，東奧不應受到確診數字評斷，因為不可能完全免除染疫風險，如何因應疫情才是重點。

他說：「東奧抗疫成敗在於篩檢出確診者、隔離並提供妥善照顧，以及追蹤接觸者確保中斷病毒傳播鏈。」

截至21日，東奧相關確診累計79例，大多為非日籍運動員或國家隊隨行人員。 

譚德塞演講開始數分鐘後，東奧首場壘球賽在曾遭地震與海嘯重創的福島(Fukushima)開打；他說，日本「給全世界勇氣。」

譚德塞另強調疫苗接種的重要性，以及全球疫苗分配不公的問題。

他說，全球75%的疫苗送往10個國家，全球明年需要製造110億劑疫苗，期望各國在明年中達成70%接種率。

東京奧運 疫情 疫苗

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