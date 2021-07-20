華爾街心慌「疫」亂 道瓊暴跌725點

美股市受到新冠Delta變種病毒肆虐衝擊，19日大跌，紐約證交所交易板上顯示跌了700多點。(美聯社)

全國新冠病例迅速升溫，Delta變種病毒持續肆虐，令人憂心恐再掀新一波疫情 ；美國 過去30天單日平均新增病例增加三倍，平均住院人數上升21%，新增病歿人數則周增25%；疫情顧慮也衝擊股市，道瓊工業指數 收跌725點，創去年10月以來最大跌幅。

具高傳播力的Delta變種病毒在美國多州持續擴散，部分地區接種率低落，而且新增確診、住院和病歿人數近日持續攀升，股市也跟著受到衝擊；投資人憂疫情再度爆發，恐波及經濟復甦，使得美股也重挫。

拜登總統談論美國經濟時表示，經濟復甦得仰賴疫情受到控制，他表示有四州疫苗接種率低，佔上周全國40%新增病例。

「拜託，拜託去打疫苗。」拜登敦促說：「現在就去接種。」

驚 單日平均新增確診翻3倍

根據路透數據分析，美國過去30天平均單日新增確診人數翻三倍，從6月18日1萬2004人，增加至本月18日的3萬2136人；這段時間單日平均住院人數也從1萬6000人，增加21％至1萬9000人。

延後指標死亡人數也攀升，過去7天比過去14天的單日平均增加25%、250人。

美國有些州的衝擊尤其大；根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，在阿肯色州75郡中，除了2郡以外，其他郡都維持高傳播率。

猶他州鹽湖城郡的流行病學主任艾琳·利斯克(Ilene Risk)表示，該郡新增病例中，Delta變種病毒的致病率佔90%；為阻止病例攀升，鹽湖城郡邀請宗教領袖與醫師，說服40%符合資格卻未接種的人去打疫苗。

就算在紐約州等接種率高的州，州官員也擔心新一波疫情，並指Delta病毒株是罪魁禍首。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)上周表示，目前全球已有100多個國家發現Delta病毒株，其也成為全球主流病毒株。

美股市受到新冠Delta變種病毒肆虐衝擊，19日大跌，在紐約證交所工作的交易員愁眉苦臉。(美聯社)

驚 道瓊去年10月來最大跌幅

投資人顧慮反應在19日的美股上，道瓊工業指數收盤下挫725.81點、跌2.1%，盤中甚至一度重跌946點；標普500指數和那斯達克指數也分別下挫1.6%和1.1%，美國10年期公債殖利率1.17%，創下五個月以來新低。

投資人紛紛改買國家債券避險，或者購入直接受惠於防疫限制的企業股。石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯產油國同意提高產量後，油價也跟著下跌。