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租金補助發太慢 逼遷解禁後恐釀遊民潮

編譯郭宣含／綜合18日電
聯邦政府的禁止房東逼遷令使得失去工作的房客得以有屋可住，但也讓房東備感壓力。國會批准的大量經費至今仍未發出，又帶給他們隱憂。圖為波士頓住客示威要求盡速撥款。(美聯社)
聯邦政府的禁止房東逼遷令使得失去工作的房客得以有屋可住，但也讓房東備感壓力。國會批准的大量經費至今仍未發出，又帶給他們隱憂。圖為波士頓住客示威要求盡速撥款。(美聯社)

數百萬民眾在去年以來的新冠疫情期間失業，禁止房東逼遷令(eviction moratorium)得以使他們保住家，但也讓房東備感壓力；國會因此在紓困案中批准逾460億元租金補助，房東和租客實領金額依其收入與居住地而異，而租客補助不僅可回溯到去年3月13日，有些情況下，還可包括未來房租。

不過截至5月底，這筆租金補助僅發出15億元；政府官員與時間賽跑，盼在7月31日聯邦禁止房東逼遷令截止前趕快發放補助。

全國低收入家庭聯盟(NLIHC)執行長黛安‧葉特爾(Diane Yentel)表示：「如果聯邦禁止房東逼遷令過期，這筆租金補助又未即時送到租戶手上，我們將在今年夏季和秋季見到創紀錄的無家可住潮，這會對家庭、社區和國家造成長期傷害。」

根據自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)對人口普查局6月數據的分析，全美估計有1150萬名成人租客欠繳房租；這項分析發現，每五名有孩子的租戶中，就有一人欠繳房租，有色族裔的租戶尤其辛苦。

問題不在於金額，而是如何把錢送到民眾手上。州與地方政府負責發錢，但許多政府單位未提供方式，讓民眾申請或取得補助；全國低收入家庭聯盟發現，截至5月底，22州和104個城市發放不到1%的補助款。

一名財政部官員表示，雖然有些州和地方提供當地租金補助計畫，但這些計畫的規模不足以應付當前民眾所需；州和地方機構必須建立資訊科技系統並聘雇人員，有些計畫一直到5月和6月才開放，不過開放後已有大量租客收到補助。

房東和租戶可依所在地，直接向其州、郡和地方政府直接申請補助；不過有些房客遲未參與，一名維吉尼亞州官員表示，因為租客覺得這好得不像真的。

全國許多官員紛紛向民眾解釋，這是政府發租金補助給民眾，而非貸款；有些官員也和法院和地方組織合作，積極避免民眾在疫情期間無家可歸。

房東 租金 租客

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