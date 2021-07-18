美西「極端乾旱」數據顯示高溫、野火互有關聯

俄勒岡州的消防人員14日在東北側火區撲火。(美聯社)

包括美國 及加拿大在內的北美西部地區，持續遭受創紀錄的高溫 肆虐，多項數據均顯示，這是氣候變化之一。

加州大學 氣候和火災專家阿巴佐格魯(John Abatzoglou)指出，美國西部今年經歷極端乾旱的一年，過去兩個月出現創紀錄高溫，現在又連續發生野火，這都是互有關聯的。

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)統計，過去30天已至少創下了585個與高溫有關的紀錄；6月份從洛磯山脈到西部的整個地區，平均氣溫為華氏85.7度(約攝氏29.8度)，比舊紀錄高出1.3度(0.7攝氏度)；在加州死亡谷(Death Valley)，7月11日更創下24小時內最熱的紀錄，高達華氏118.1度(47.9 攝氏度)。

極端乾旱是今年的特徵，根據內布拉斯加大學乾旱監測機構的數據，美國西部近60%地區處於異常乾旱或極端乾旱中，是乾旱最高等級。

NOAA及太空總署(NASA)均顯示，西部大部分地區的土壤水份含量降至最低紀錄，加州、俄勒岡、華盛頓、內華達、亞利桑納、猶他及愛達荷等州，99%地區都出現歷年最嚴重的乾旱。

伍德威爾氣候研究中心(Woodwell Climate Research Center)的專家珍妮佛‧弗朗西斯(Jennifer Francis)認為，不能將今年熱浪視為孤立的極端事件，而應視之為互有關連，氣候變化所造成的影響之一。

一項研究指出，全球變暖已將北美西南部從中度乾旱變成特乾旱地區。