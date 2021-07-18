洪水逐漸消退 至少170死 德國、比利時疏散災區居民

德國科布倫茲巿災情最慘重地區之一萊因-法耳次邦，多人死亡，民房倒塌。(美聯社)

西歐的洪災 已造成至少170人死亡，重災區德國 重建之路漫漫，比利時亦受重創，以北的德國及荷蘭邊界地區仍受威脅，當局仍在緊急疏散民眾；而在德國的另一端，德勒斯登周遭及捷克一帶現在也不敢大意。

此洪災在德國受創最深的是西南部的萊茵蘭-普法茲邦(Rhineland-Palatinate)，死亡人數約100人，其次是以北的北萊茵-西發利亞邦(North Rhine-Westphalia)，死亡人數約40人；比利時東部與二邦接壤處也有約30人不幸罹難。

來源：Storm Chasers

受災地區洪水 漫灌，汽車、房屋泡在水裡，部分地區甚至引發土石流，或是洪水強到沖毀房屋，造成巨大人員傷亡；目前多地道路沖毀而無法通行，一些地方電桿倒塌，充滿危險，重建之路漫漫。

北萊茵-西發利亞邦總理拉謝特(Armin Laschet)與德國總統史坦麥爾(Frank-Walter Steinmeier)17日前往受創的城鎮埃爾夫特施塔特(Erftstadt)勘災；拉謝特表示，政府將「盡一切所需的努力」來重建家園。

史坦麥爾也表示，許多受災戶一生積攢的一切瞬間化為烏有，需要持續得到支持及幫助；德國內閣預計在21日與各邦討論重建工作。

以北的德國及荷蘭邊界地區仍受威脅，北萊茵-西發利亞邦與荷蘭接壤的城鎮瓦森貝格(Wassenberg)因為魯爾河(Rur river)的堤壩破裂而緊急疏散700人。

德國Berchtesgaden地區17日是河水氾濫，多處淹水，數千人被迫撤離。(美聯社)

荷蘭南部林堡省(Limburg)數個城鎮也因為嚴重洪患而疏散數以千計的居民；雖然許多民眾過去幾天重回家園，但是危機尚未解除，例如城鎮勒達爾(Leudal)部分地區就因為堤壩無法抵擋而大水漫灌家園，當局警告民眾不要靠近默茲河(Maas River)邊，以防河中挾帶的各種碎片。

水災甚至還沒有結束；德國東部薩克森邦(Saxony)德勒斯登近郊、薩克森施韋茨郡(Sächsische Schweiz)與捷克接壤的地方同樣遭受暴雨襲擊，並在17日出現水災，導致道路淹沒、鐵路不通，捷克當地一夏令營活動的學生以被迫撤離。