抵美邊境無證客創新高 今年已抓110萬人

美墨邊境6月共有18.8萬名非法越境的偷渡客被美國邊境當局抓獲，圖為在新墨西哥州的邊境，移民和海關執法局探員拘捕了多名中美洲移民。(路透)

在美國海關與邊境保護局(CBP)公布最新統計數據，顯示抵達美墨邊境 移民人數6月又創下新高，致使本會計年度被逮捕的總人數已逾110萬人的同一天，德州 南區聯邦地區法院法官哈南(Andrew Hanen)16日裁定，「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)不得再接受新申請案，已加入計畫者則不受影響。

前總統歐巴馬任內推出俗稱「夢想生」的「童年抵美暫緩遣返計畫」，讓童年時期被家長以非法入境方式帶到美國的65萬名年輕無證移民免遭遣返；但德州與其他共和黨執政八州聯合提告，要求終止DACA。

法官叫停DACA 已申請者無礙

哈南在裁決書中指出，德州等州政府證明了對於州政府而言，「夢想生」計畫確實窒礙難行：「持續執行一個非法計畫，對政府而言並無合法利益。」

這是拜登上台之後，移民政策第二次在德州聯邦法院踢到鐵板；稍早之前，拜登下令絕大多數移民暫緩遣返100天，便遭德州聯邦法院法院推翻。

海關與邊境保護局16日公布的統計顯示，6月越境的無證客較5月略為增加，因此本會計年度登錄在案已逾110萬人；華盛頓郵報報導，前一次被逮捕的非法越境人數達到百萬人是在2006年。

越境移民續增 恐持續至盛夏

這項統計也顯示移民潮湧現恐將持續至今年盛夏，有別於過去隨著夏季氣溫升高而邊境移民人數遞減的慣例。

報告指出，自從拜登總統上台以來，攜家帶眷抵達美墨邊境的移民增多，6月人數更超出前幾個月份。CBP幹員6月查緝非法入境移民共計18萬8829件，創下單月新高的紀錄。6月間遭到幹員逮捕的無證客當中，約34%過去12個月曾試圖闖關至少一次。

今年6月兒童與青少年移民抵達美墨邊境人數較5月小幅增加，但與春季初期移民高峰時期相比，已經減少許多。

統計顯示，6月間平均每天約有500名兒童與青少年移民在沒有家長陪同下獨自抵達邊境，今年3月則為每天約600人；紐約時報報導，截至16日為止，1萬5253名移民孩童被安置在聯邦衛生部負責督導的收容所。

全家移民赴美邊境6月被捕件數雖然增加到5萬5805件，卻未超過2019年5月時的最高紀錄，當時移民家庭 來到美墨邊境被捕共有8萬8587個。