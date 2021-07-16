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俄國回應英媒爆料普亭助川普2016年勝選 斥「假新聞」

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俄國回應英媒爆料普亭助川普2016年勝選 斥「假新聞」

編譯羅方妤／即時報導
俄國總統普亭（左）和美國前總統川普（右）。美聯社
俄國總統普亭（左）和美國前總統川普（右）。美聯社

俄國衛星通訊社報導，英國衛報引述據稱是俄國克里姆林宮外洩的文件，稱俄國總統普亭曾批准一項秘密行動，在2016年美國總統選戰中支持「精神不穩定」的川普。然而，克里姆林宮發言人佩斯科夫16日表示，「這項報導完全是謊言，是個典型的假新聞」。

衛報引述的「獨家文件」稱，川普是「衝動、精神不穩定且不平衡的人，且有自卑情結」，他們認為川普入主白宮有助於確保俄羅斯的戰略目標，包括造成美國「社會動盪」，以及削弱美國總統的協商立場。

文件顯示，俄國高層在2016年1月22日召開這場關鍵會議，普亭本人、他的特務頭子和高階部長當時都在場。俄國3個特務機構在一份似乎有普亭署名的文件中接獲命令，要找出支持川普勝選的實際做法。當時川普在共和黨提名戰中領先，普亭的專家部門在報告中建議政府使用「一切可能力量」確保川普勝出。

根據報告，俄國當局似乎還收集關於川普的妥協情資，特別是他針對俄國的「非正式訪問」。據說西方情報單位數月前就知道有這些文件，也已審慎檢視。這些文件似乎意味著克里姆林宮內部發生嚴重且極不尋常的洩密事件。

衛報已將文件提供獨立專家過目，專家表示，這些文件似乎是真實的，附帶細節準確無誤，整體基調和主旨也與克里姆林宮的安全思維一致。

川普 俄國 普亭

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