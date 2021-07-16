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可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

拒打疫苗悔不當初 24歲男染疫病重 需雙肺移植

記者顏伶如／綜合報導

喬治亞州一名24歲的男子拒打新冠疫苗，結果感染新冠病毒後陷入重病，住進加護病房三個多月，正在等候接受雙肺移植。

這名男子的母親雪瑞兒‧紐克洛(Cheryl Nuclo)14日接受地方電視台WSB-TV訪問時說，24歲兒子巴爾葛茲(Blake Bargatze)是全家唯一沒有打疫苗的人，今年4月在佛羅里達州時感染新冠病毒，由於病情急轉直下，過去三個月來在三州加護病房之間轉診。

她說，兒子除了有抽電子菸的習慣之外，並無任何慢性疾病，「沒有糖尿病，沒有高血壓，就是個24歲的大孩子。」

她說，把兒子經歷說出來，希望不要有更多人經歷相同遭遇。

她表示，兒子可能是參加室內演唱會時感染病毒，得知病毒檢測報告呈現陽性當天便打電話回家說：「媽，妳要生氣了，我感染了新冠病毒」。

至於巴爾葛茲未打疫苗的原因，他的繼父保羅‧紐克洛(Paul Nuclo)表示，巴爾葛茲想要等個幾年，看看打疫苗的副作用究竟為何；不過染疫住院後，巴爾葛茲想法立即改變，說非常後悔，很希望當初打了疫苗。

雪瑞兒‧紐克洛接受亞特蘭大地方電視台Fox 5訪問時說，兒子一住院就說想要打疫苗，但隔天就插管了，「一切都為時已晚」。

巴爾葛茲4月上旬住進佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)的聖瑪莉醫學中心(St. Mary's Medical Center)加護病房，4月底被救護直升機送到比徳蒙亞特蘭大醫院(Piedmont Atlanta Hospital)靠葉克膜(ECMO，人工心肺裝置)維生，目前在馬里蘭大學醫學中心(University of Maryland Medical Center)加護病房靠呼吸器及葉克膜維持生命，等候接受肺部移植手術。

巴爾葛茲的友人在Go Fund Me網站發動募款，為雙肺移植籌措醫藥費，目標5萬元；截至15日上午，已募得3萬2611元。

疫苗 亞特蘭大 高血壓

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