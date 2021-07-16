10親人染疫亡 公衛署長警告：錯誤訊息急迫威脅

聯邦公衛署長莫西15日罕見發警告，指新冠錯誤信息構成已「急迫威脅」。(路透)

聯邦公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)15日首度發表公衛建議報告時罕見警告：「新冠疫情 期間的錯誤衛生資訊，是對公衛的急迫威脅。」莫西點名臉書在內社群媒體 阻止錯誤衛生消息傳播不力，並以他已有10名親人染疫病歿的慘痛親身遭遇，呼籲國人接種疫苗 、停止傳播錯誤疫情資訊。

「眼看幾乎所有因新冠病毒導致的死亡都是可以避免的，讓我非常痛苦。」莫西在白宮簡報會上表示，他會如此說，是因有10名親人染疫身亡，「我每天都但願他們曾有機會接種疫苗。」

莫西在今年3月任命聽證會上作證時曾表示，新冠疫情當時已奪走他在美國和印度的七名親人生命。

莫西在15日發布的官方建議，包括一份簡短聲明和22頁報告中指出，「虛假、不正確或具有誤導性的錯誤資訊引發混亂，導致人們拒絕接受新冠疫苗、拒絕戴口罩和保持安全距離等公衛措施，並使用未經證實的治療方法。這導致本可避免的疾病和死亡；簡言之，錯誤的衛生訊息，讓我們付出了生命代價。」

莫西呼籲採取「社會一體的作法」，來解決疫情期間及之後的錯誤衛生資訊問題；他還表示：「儘管錯誤衛生資訊並非最近才出現的現象，但近年來它以前所未有的速度和規模傳播，尤其是在網路上。」

在白宮簡報會上，莫西特別點名臉書等科技公司和社群媒體，指他們有責任更積極打擊錯誤衛生資訊；他說：「現代科技公司讓錯誤訊息毒害我們的資訊環境，對用戶一點也不負責任…我們對科技公司有更多期待，我們要求他們以更高的透明度和問責制運作，更密切監控錯誤資訊。」

臉書、推特和YouTube則表示，它們均已採取措施打擊誤導性健康信息，其平台已有一些功能讓人可以找到權威健康資源。

莫西提出任內首份公衛聲明與報告的時空背景，明顯存在更多政治化因素；儘管研究顯示，新冠疫苗在預防染疫後死亡和住院治療非常有效，但共和黨人抗拒接種疫苗的力道不斷加大，部分立法者和保守派媒體主持人甚至公開對疫苗提出質疑，在在都形成對抗新冠疫情的障礙。

莫西呼籲新聞機構，避免分享有關疫苗和疫情的不正確或誤導性消息；他也敦促大家多與朋友和家人互動。

莫西說：「我自己就有兩個還沒有資格接種疫苗的年幼孩子，我知道孩子依賴我們所有人接種疫苗，以保護他們免受這種病毒的侵害。」