CNN：房市狂熱趨近瘋狂 某些買主退場觀望

美國房市過熱，有些買主選擇退場觀望，等待市場降溫。圖為維州阿靈頓的房屋求售。（Getty Images）

今年房市火熱，低利率推升房屋需求，但同時市場的房屋存量卻創新低，導致房價 節節攀升；不過有線電視新聞網(CNN)報導，根據全國房地產商協會(NAR)報告，房屋銷售量已連四個月下滑，原因之一是市場上待售房子不多，另一項因素則是高房價讓某些不願意加入出價競爭的消費者望之卻步。

去年秋天開始，住在印第安納波里斯(Indianapolis)的租屋族凱莉‧羅賓森(Kelly Robinson)興起買房念頭，今春獲得貸款 預先批准(pre-approved)後，便開始認真看房子。然而，羅賓森發現房市過熱幾乎已趨於瘋狂，許多買家大手筆爭相競價，讓她在多次遭逢挫折之後決定退出，先觀望一陣子。

羅賓森決定將買房計畫暫時擱置，繼續租屋。她說：「有些買家手段相當積極，我不想跟他們硬碰硬。」

報導指出，正在找房子的消費者，必須與全現金(all cash)出價的買主較勁，每次看房子都感受到競爭壓力，因此某些消費者決定乾脆先退出市場，等待一陣子再評估有哪些選項。

房貸機構房利美(Fannie Mae)今年6月的「購屋信心指數」(HPSI)顯示，只有32%消費者認為此時是買房子的好時機，比例創下新低紀錄。價格過高則是讓消費者不願意購屋的原因，房利美資深副總裁兼首席經濟學者鄧肯(Doug Duncan)指出，對於打算購買人生第一棟房子的租屋族來說，此時不願進場購屋的原因，就是價格太高。

希望在南加州 購買第一棟房子的加州居民安德尼根(Steven Andranigian)與妻子蘿拉‧安德尼根(Laura Andranigian)，預算為50萬元以下，但許多房子在他們還沒來得及出價時就被買走了。

報導指出，安德尼根曾兩度要求出價前房屋檢查(pre-offer inspection)，結果遭到當面嘲笑，買房過程中五度出價，通通鎩羽而歸。安德尼根說：「我們最後決定繼續租屋，等待房屋市場降溫冷卻。」