WHO：還有多國缺疫苗 不應為已接種人口買補強針

世衛組織對多數人民已接種的國家，繼續施打補強針，表示保留看法，因為還有許多國家的人民連一劑疫苗都打不到。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)指出，截至上周逾104個國家都出現Delta新冠變種病毒 株的感染案例，全球新增確診病例已連續上升四周；輝瑞(Pfizer)計畫幾周之內向美國和歐洲監管機關提出補強針使用授權申請，但世衛 卻表示，在許多國家尚未獲得足夠的疫苗 時，呼籲富裕國家不應為已接種疫苗的人口購買補強針。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)11日說：「Delta變種病毒株正以驚人的速度蔓延，造成確診和死亡案例攀升；但全球各國新冠疫苗的供應卻呈現極度不平均、而且不公平的現象，有些國家還有許多醫護和前線人員沒有疫苗接種，卻有另一些國家已經開始訂購補強針。」

譚德塞也將矛頭指向輝瑞和莫德納(Moderna)，呼籲兩家疫苗製造商不該繼續向他國提供補強針，而是協助疫苗全球取得機制(COVAX)，為中低收入和貧窮國家供應疫苗。

世衛首席科學家蘇米亞·斯瓦米納坦(Soumya Swaminathan)強調，儘管補強針在未來很可能成為一種趨勢，但目前據全球任一公衛機構的研究，都還沒有證據顯示已完成疫苗接種者有需要接種補強針，她說：「一切都是依照科學研究的數據，沒有任何藥廠正式宣布他們的疫苗有需要額外補強。」

世衛也強調Delta變種病毒疫情的嚴重性，除了全球染疫人數連續第四周成長，死亡人數也繼過去十周下滑的趨勢後開始急速增加。

譚德塞表示，即使是在一些疫苗覆蓋率高的國家，Delta變種病毒的傳播仍相當快速，尤其是針對未接種疫苗者和體質虛弱的人，至於疫苗覆蓋率低的國家情況更是慘重。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)與聯邦疾病防治中心(CDC)也透過聯合聲明表示，已完成疫苗接種的民眾無需接種補強針，顯示對此事態度仍趨於保守。

歐盟藥品管理局(EMA)也坦承，現階段討論兩劑以上的疫苗是否有其必要性還言之過早，並稱目前兩劑疫苗的防禦力都已足夠。