不甘社群帳號被封殺 川普怒告臉書、推特、谷歌

川普指控遭社群網站封殺，言論自由受侵犯。(路透)

前總統川普 7日上午在記者會宣布，將以遭不當封殺或阻止發言為由，對社群網站 三大巨擘臉書 (Facebook)、推特(Twitter)及谷歌(Google)提告，臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、推特執行長多西(Jack Dorsey)都將列在被告名單，要求法院對社群網站公司做出懲處；7日稍晚，川普律師團已向佛羅里達州南區聯邦區域法院遞出訴狀。

憲法第一修正案保障言論自由，規範對象是政府機構，並非私人企業；川普律師團在訴狀中寫道，臉書等科技公司影響力龐大，如同政府一般，因此也應受到憲法第一修正案限制。

川普在新澤西州貝明斯特(Bedminister)川普高爾夫球俱樂部舉行的記者會上說，社群網站應該終止以黑暗手段封殺用戶的作為，「應該停止這種禁止發言的手段，停止黑名單及消滅、取消等措施。」

川普表示，帳號被社群網站公司關閉，等於是憲法第一修正案保障的言論自由遭到侵犯，這起訴訟將是爭取言論自由的一場「重要戰鬥」。

不過，法律專家指出，過去曾有類似訴訟案例出現，但屢屢被法院打回票。

加州聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)法學院教授高德曼(Eric Goldman)便說，查克柏格並不在政府工作，多西也不在政府上班，「把他們當做某種神奇的政府延伸，根本不合邏輯。」

川普說，將以集體訴訟(class-action lawsuit)形式提告，並形容這起官司是「非常漂亮的發展」。

國家廣播公司(NBC)報導分析，川普以集體訴訟方式式對社群網站公司提告，而不是以個人名義單獨提告，意義在於向法院主張，其他保守派人士也同樣遭此不當對待。

今年1月6日發生國會暴動之後，原本擁有8800萬名追蹤粉絲的川普推特帳號被永久關閉，川普的臉書帳號及YouTube也同樣被封鎖，但沒有遭到永久移除；川普原本在臉書擁有3500萬名追蹤粉絲，在YouTube擁有280萬名追蹤粉絲，在Instagram則有2400萬追蹤粉絲。

對於川普宣布將提告，臉書與推特都未發表評論。

今年1月間，多西在一連串推特發文中寫道，雖然外界批評網路世界本來就應該具有海納百川的特質，但封殺川普帳號是正確的決策。