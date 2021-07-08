我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

不甘社群帳號被封殺 川普怒告臉書、推特、谷歌

記者顏伶如／綜合報導
川普指控遭社群網站封殺，言論自由受侵犯。(路透)
川普指控遭社群網站封殺，言論自由受侵犯。(路透)

前總統川普7日上午在記者會宣布，將以遭不當封殺或阻止發言為由，對社群網站三大巨擘臉書(Facebook)、推特(Twitter)及谷歌(Google)提告，臉書創辦人兼執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、推特執行長多西(Jack Dorsey)都將列在被告名單，要求法院對社群網站公司做出懲處；7日稍晚，川普律師團已向佛羅里達州南區聯邦區域法院遞出訴狀。

憲法第一修正案保障言論自由，規範對象是政府機構，並非私人企業；川普律師團在訴狀中寫道，臉書等科技公司影響力龐大，如同政府一般，因此也應受到憲法第一修正案限制。

川普在新澤西州貝明斯特(Bedminister)川普高爾夫球俱樂部舉行的記者會上說，社群網站應該終止以黑暗手段封殺用戶的作為，「應該停止這種禁止發言的手段，停止黑名單及消滅、取消等措施。」

川普表示，帳號被社群網站公司關閉，等於是憲法第一修正案保障的言論自由遭到侵犯，這起訴訟將是爭取言論自由的一場「重要戰鬥」。

不過，法律專家指出，過去曾有類似訴訟案例出現，但屢屢被法院打回票。

加州聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)法學院教授高德曼(Eric Goldman)便說，查克柏格並不在政府工作，多西也不在政府上班，「把他們當做某種神奇的政府延伸，根本不合邏輯。」

川普說，將以集體訴訟(class-action lawsuit)形式提告，並形容這起官司是「非常漂亮的發展」。

國家廣播公司(NBC)報導分析，川普以集體訴訟方式式對社群網站公司提告，而不是以個人名義單獨提告，意義在於向法院主張，其他保守派人士也同樣遭此不當對待。

今年1月6日發生國會暴動之後，原本擁有8800萬名追蹤粉絲的川普推特帳號被永久關閉，川普的臉書帳號及YouTube也同樣被封鎖，但沒有遭到永久移除；川普原本在臉書擁有3500萬名追蹤粉絲，在YouTube擁有280萬名追蹤粉絲，在Instagram則有2400萬追蹤粉絲。

對於川普宣布將提告，臉書與推特都未發表評論。

今年1月間，多西在一連串推特發文中寫道，雖然外界批評網路世界本來就應該具有海納百川的特質，但封殺川普帳號是正確的決策。

川普 社群網站 臉書

上一則

悲劇里程碑 全球400萬人死於新冠肺炎

下一則

熱死人…北美史上最熱6月 未來1周恐再高華氏25度

延伸閱讀

新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事

新書揭敗選內幕 白宮記者：川普曾讚希特勒做好事
世界晚報／被社群媒體封殺 川普宣佈提告反擊

世界晚報／被社群媒體封殺 川普宣佈提告反擊
華為反控威訊侵權 民事訴訟德州開審

華為反控威訊侵權 民事訴訟德州開審
川普宣布將對臉書、推特提告 指控遭社群網站封殺

川普宣布將對臉書、推特提告 指控遭社群網站封殺

熱門新聞

川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
疫情減緩，賭城拉斯維加斯再現炫麗奇觀之城，遊客湧入，賭城收入創新高。(美聯社)

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

2021-07-04 06:59
川普團隊堅持要在佛州舉辦造勢活動。（路透）

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

2021-07-01 21:51

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量