我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.2%成人 完全接種疫苗

美IT服務商遭網攻受害企業太多 FBI無法個別協助

中央社／紐約4日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI ）今天表示，美國資訊科技（IT）公司Kaseya遭到勒索軟體攻擊的規模過於龐大，以致調查人員將無法與每家受害企業個別合作。

法新社報導，Kaseya專門提供其他企業IT服務，2日遭到駭客利用勒索軟體攻擊，多達1000家客戶淪為可能攻擊目標，事發時間正好在4日美國國慶日週末長假前。

FBI表示，他們已與網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ）及其他美國聯邦機關一同展開調查，以「了解威脅範圍」。

FBI在聲明中說：「如果您認為您的系統受到侵害，我們鼓勵您採用所有建議的防範措施，依照Kaseya的指示立即關閉您的VSA伺服器，並向FBI通報。」聲明指的是受到攻擊的Kaseya招牌軟體工具VSA。

FBI還表示：「儘管這起事件的規模可能使我們無法個別回應每家受害者，但我們收到的所有資訊都能在對抗這起威脅時派上用場。」

美國總統拜登昨天表示，他已下令展開調查，尤其要查清楚攻擊是否來自俄羅斯。他說：「我們還無法確定。」

勒索軟體通常利用加密來鎖住電腦系統中的資料，再威脅企業付款以解封。近來連串勒索軟體攻擊事件皆疑為俄羅斯駭客所為。

根據Kaseya自我介紹，這家公司是提供中小企業IT 和安全管理服務的佼佼者，旗下VSA軟體專門提供企業從單點來管理電腦與印表機的網絡。

Kaseya客戶之一瑞典連鎖超市COOP因攻擊造成收銀系統無法正常運作，導致全國800家分店昨天被迫暫停營業。

Kaseya今天發布新聞稿說，他們正在「所有地區日以繼夜」努力讓系統恢復正常，希望在幾天內讓平台恢復部分運作。

美國 FBI 俄羅斯

上一則

密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世

下一則

數以百計企業受害 俄羅斯駭客組織索7000萬美元贖金

延伸閱讀

7月12微解封？ 縣市長多不看好

7月12微解封？ 縣市長多不看好
朱利安尼灣區友人 遭FBI突擊搜查

朱利安尼灣區友人 遭FBI突擊搜查
朱利安尼灣區友人 遭FBI突擊搜查

朱利安尼灣區友人 遭FBI突擊搜查
虛擬貨幣追查不易 讓勒索軟體業更興盛

虛擬貨幣追查不易 讓勒索軟體業更興盛

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
川普集團財務長魏索柏格遭到曼哈頓檢察官以逃稅、串供和偽造經營紀等罪名起訴，NBC指川普集團無法提出有力辯護。（美聯社）

「兩種帳本」曝光 NBC：川普集團恐無力辯護

2021-07-02 22:02
邁阿密公寓大樓住戶迪莫拉因為臨時決定留在女友家而逃過坍塌事故。(路透)

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

2021-06-28 00:07
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
以「天才老爹」走紅全美的老牌喜劇演員柯斯比30日命運大逆轉，從監獄獲釋。圖為他2018年4月26日離開賓州法院檔案照。(美聯社)

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

2021-06-30 16:17
美軍印太司令部透過網路社群張貼一張美軍「獨立號」航空母艦1996年間航行在西太平洋的畫面。而獨立號是當年馳援台海兩個航艦戰鬥群之一。（取材自美軍印太司令部臉書）

習近平高談解決台灣問題 美軍印太司令部一張照片回應

2021-07-01 22:44

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職
國慶長周末人潮大群聚 恐釀第四波疫情

國慶長周末人潮大群聚 恐釀第四波疫情