美IT服務商遭網攻受害企業太多 FBI無法個別協助

美國 聯邦調查局（FBI ）今天表示，美國資訊科技（IT）公司Kaseya遭到勒索軟體攻擊的規模過於龐大，以致調查人員將無法與每家受害企業個別合作。

法新社報導，Kaseya專門提供其他企業IT服務，2日遭到駭客利用勒索軟體攻擊，多達1000家客戶淪為可能攻擊目標，事發時間正好在4日美國國慶日週末長假前。

FBI表示，他們已與網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ）及其他美國聯邦機關一同展開調查，以「了解威脅範圍」。

FBI在聲明中說：「如果您認為您的系統受到侵害，我們鼓勵您採用所有建議的防範措施，依照Kaseya的指示立即關閉您的VSA伺服器，並向FBI通報。」聲明指的是受到攻擊的Kaseya招牌軟體工具VSA。

FBI還表示：「儘管這起事件的規模可能使我們無法個別回應每家受害者，但我們收到的所有資訊都能在對抗這起威脅時派上用場。」

美國總統拜登昨天表示，他已下令展開調查，尤其要查清楚攻擊是否來自俄羅斯 。他說：「我們還無法確定。」

勒索軟體通常利用加密來鎖住電腦系統中的資料，再威脅企業付款以解封。近來連串勒索軟體攻擊事件皆疑為俄羅斯駭客所為。

根據Kaseya自我介紹，這家公司是提供中小企業IT 和安全管理服務的佼佼者，旗下VSA軟體專門提供企業從單點來管理電腦與印表機的網絡。

Kaseya客戶之一瑞典連鎖超市COOP因攻擊造成收銀系統無法正常運作，導致全國800家分店昨天被迫暫停營業。

Kaseya今天發布新聞稿說，他們正在「所有地區日以繼夜」努力讓系統恢復正常，希望在幾天內讓平台恢復部分運作。