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中國太空站天和號太空人首次出艙 劉伯明：太漂亮了

編譯陳韻涵╱綜合4日電
北京航天飛行控制中心的大屏4日拍攝到太空人劉伯明在艙外工作場面。(新華社)
北京航天飛行控制中心的大屏4日拍攝到太空人劉伯明在艙外工作場面。(新華社)

中國載人航天工程辦公室4日表示，「神舟12號」太空人劉伯明、湯洪波於北京時間4日上午先後離開中國天宮太空站的「天和號」核心艙，利用15公尺長的機械臂安裝攝影機、腳限位器和艙外工作台等任務，寫下中國太空人首次離開天和號的紀錄。

中國載人航天工程辦公室表示，北京時間4日上午8時11分，神舟12號太空人劉伯明成功開啟天和核心艙節點艙出艙艙門，率先離開艙體。

央視新聞報導，劉伯明出艙後的第一句話是「哇，這外面太漂亮了！」

湯洪波緊接著劉伯明出艙，兩人進行太空漫步與艙外設備裝設任務，共在艙外待了近七小時，第三名太空人聶海勝擔任此次任務指揮官，負責在艙內操作小型機械臂，支援艙外兩人進行任務。

中國中央電視台畫面顯示，劉伯明和湯洪波爬出「天和號」的氣閘，地球則在兩人身後，當時天和號正在地表上空約380公里處的軌道運行；兩名中國太空人首次離開天和號太空艙，恰逢中國共產黨建黨100周年。

劉伯明和湯洪波此次太空漫步，是中國太空人的第二次出艙記錄，中國太空人首次出艙紀錄由翟志剛於2008年9月在「神舟七號」載人飛行任務期間締造，他當時出艙約22分鐘。

劉伯明和湯洪波此次穿著中國自主研製的新一代「飛天」艙外太空服離開太空艙，驗證了新服裝的功能性；這套太空衣重達130公斤，但穿著只需要五分鐘，可支援艙外工作達八小時。

兩人先在艙外機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台，接著在機械臂的支持下，相互配合，進行設置艙外活動相關設備、抬升全景相機等任務，檢驗太空人與機械臂協同工作的能力，以及出艙活動相關支援設備的可靠度與安全性，為太空站後續出艙活動奠定基礎。

這三名太空人6月17日搭乘「神舟12」進駐天和核心艙，進行為期三個月的太空任務，這是5月火星探測任務的一環。

天和號太空艙4月29日發射，接續無人載具運送糧食及燃料之後抵達太空站。

中國國家航天局計畫於明年底之前，發射11個載具升空，為70噸的天宮太空站再增設兩座太空艙。

北京航天飛行控制中心的大屏4日拍攝到太空人劉伯明在艙外工作場面。(美聯社)
北京航天飛行控制中心的大屏4日拍攝到太空人劉伯明在艙外工作場面。(美聯社)

太空人 中國 天和核心艙

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