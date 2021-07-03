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塌樓去年秋天擬整修 因問題太大「恐影響結構」擱置

編譯林梅婕／綜合2日電
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓年久失修的狀況極度嚴重，可能就是導致事故的原因。圖為救援人員2日繼續進行緊張搜救，確認死亡的人數已上升到22人。(Getty Images)
邁阿密尚普蘭大廈南棟康斗公寓年久失修的狀況極度嚴重，可能就是導致事故的原因。圖為救援人員2日繼續進行緊張搜救，確認死亡的人數已上升到22人。(Getty Images)

佛羅里達州「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」坍塌至今一周，事故原因仍在釐清當中，但「今日美國報」(USA TODAY)報導，去年秋天就有建築維修公司警告該棟大樓有多處需要整修，包括大面積混凝土建築劣化和鋼筋腐蝕等問題，卻因各種原因而擱置。

報導指出，該棟大樓年久失修的狀況極度嚴重，雖然還無法證實是造成事故的根本原因，但恐怕也脫不了關係。

建築維修顧問公司Morabito Consultants去年10月13日的維修報告指出，該棟大樓的問題包括泳池地區附近的混凝土有嚴重深層劣化的跡象。

然而，報告中卻指當時無法進行全面修繕的原因，是因為泳池在整修期間「仍持續提供服務」，且該工程需要開挖泳池附近的混凝土，恐怕「影響周圍結構的穩定性」。

由今日美國報獨家取得長達九頁的文件，為該棟大樓其中一名失蹤住戶的家屬提供。

根據邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)規定，所有超過40年以上的建築物都必須重新檢驗；因此2018年尚普蘭大廈便雇用Morabito Consultants，而其公司也承諾在今年年底前完成該棟大樓的修繕服務。

Morabito Consultants在2018年向該大樓136名住戶提供一份完整的工作報告，其中強調泳池周圍的混凝土結構劣化特別嚴重。

該公司還列出其他五項結構問題，包括泳池的牆壁和邊緣、一根損壞的樓梯梁柱、建築物的核心結構、停車場、陽台屋簷和外牆的混凝土劣化。

儘管如此，該公司最後只完成兩項修繕工作，分別為損壞的樓梯梁柱以及移除陽台屋簷的劣化水泥。

該報告指出，混凝土劣化很可能是鋼筋腐蝕導致；由於腐蝕會造成鋼筋膨脹，進而破壞周圍的混凝土；華盛頓大學建築工程教授雷曼(Dawn Lehman)表示：「要解決鋼筋膨脹的問題不能只有修復，而是整個損壞的建材都必須更換。」

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