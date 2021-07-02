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台增本土確診57例、15死 環南市場41確診尚未列

新冠疫情稍緩 呼吸道融合瘤病毒又蠢蠢欲動

記者張聲肇/綜合報導

新冠肺炎在全美稍微緩解，秋冬常見的呼吸道融合瘤病毒(respiratory syncytial virus, RSV)此時又興起，公衛專家和小兒科醫生說，兒童、成人都需留意。

呼吸道融合瘤病毒症和流行感冒，在新冠病毒流行期間大為減少，專家說因為大家都保持社交距離、戴口罩、勤洗手等等。

加州大學歐文醫學院小兒流行病專家吳耀爾(Chulie Ulloa)說，「為了避免感染新冠病毒的種種措施，除了讓我們不會感冒，對避免感染呼吸道融合瘤病毒，也極管用。」

但他說，大家鬆懈下來之後，這兩類感染恐怕又會增加。

RSV是極容易傳染、感染呼吸道的病毒，兩歲不到的嬰兒只要碰到，幾乎難逃感染；成年人也容易感染、傳播，而且可能再度感染，傳染的途徑是咳嗽和噴嚏的飛沫，以及物體的表面。

官員說，呼吸道融合瘤病毒感染案例，最近頗見上升，特別在南部各州，疾病防治中心6月10日已發布警訊，說3月底就偵測到，醫護人員和托兒所、育兒園的工作人員應特別小心，最好做檢測，生病時不要上班。

達拉斯兒童醫院5月就注意到RSV病例上升，6月頭21天就有279個確診病例，而去年秋季和冬季都很少。

該院傳染病科主任坎恩(Jeffrey Kahn)說，RSV流行的季節比過去早了7個月；他和其他傳染病醫師都說，呼吸道傳染病的季節既然已經模糊，兒童與嬰兒感染的機率可能會高於往年。

根據疾病防治中心的統計，RSV每年導致5歲以下幼兒大約5萬8000人次住院，100到500人死亡；65歲以上成人住院17萬7000人次，1萬4000人死亡。

幼兒感染的症狀包括焦躁易怒、缺少活力、食慾不振，以及常見的病毒感染症狀如咳嗽、發燒和呼吸易喘。

RSV症通常一兩個禮拜就會自然痊癒，目前沒有疫苗可防，也沒什麼特效藥，頂多就靠止痛藥和多喝水，嚴重時，需要人為供氧。

醫師有時候會為感染風險高的兒童開立抗生素藥方，預防感染或惡化成重症，有些醫院見病例漸增，也開始加強預防措施。

疾病防治中心 加州大學 檢測

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