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5：4 美禁止逼遷令 房東促終止 最高法院駁回

記者顏伶如／綜合報導
最高院30日裁決暫時保障全美租客的權益。圖為去年10月多位租客在波士頓法院前陳情示威，要求疫期停止房東迫遷。(美聯社)
最高院30日裁決暫時保障全美租客的權益。圖為去年10月多位租客在波士頓法院前陳情示威，要求疫期停止房東迫遷。(美聯社)

對於多位房東聯合提出緊急陳情，要求大法官終止聯邦疾病防治中心(CDC)疫情期間頒布的禁止逼遷令(eviction moratorium)，最高法院29日以5票對4票表決結果駁回。

新冠疫情出現後，CDC為保護租屋族不至於流落街頭而在去年頒布禁止逼遷令，原本限期將30日屆滿。CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前已宣布延長至7月31日。

對於多位房東聯合提出緊急陳情，要求終止禁止逼遷令，最高法院29日以5票對4票表決結果駁回。

華盛頓特區聯邦地區法院法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)5月5日宣布，CDC於2020年9月宣布的禁止逼遷令逾越權限；由於司法部當天便提出緊急上訴，前總統川普任命下出任聯邦法院法官的費德瑞契態度即軟化，5日晚間同意暫緩廢除禁止逼遷令。

禁止逼遷令效期原本訂於今年1月底屆滿，拜登總統上台後宣布延長至4月，後來又延至6月30日。

多位房東向最高法院緊急陳情，要求大法官取消華盛頓特區聯邦地區法院暫緩廢除禁止逼遷令的裁定。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)、保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)及另外三位自由派大法官均投票同意維持華盛頓特區聯邦地區法院暫緩廢除禁止逼遷令的裁定。

卡瓦諾在協同意見書中寫道，由於CDC打算讓禁止逼遷令於再過幾周後的7月31日結束，這幾周時間將能讓國會租房補助得以做出有條理的進一步分配，「我因此投票駁回要求撤銷華盛頓特區聯邦地區法院暫緩廢除禁止逼遷令裁定的聲請。」

不過，卡瓦諾也同意費德瑞契法官的看法，認為CDC頒布禁止逼遷令逾越權限。

四位保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、戈薩奇(Neil Gorsuch)和巴瑞特(Amy Coney Barrett)則支持立即廢除禁止逼遷令。

大法官 CDC 房東

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