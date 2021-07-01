我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

特別報告出爐：加州仇亞犯罪 去年增107%

美疫苗需求降 大接種站紛關閉 連鎖藥局縮減規模

記者顏伶如／綜合報導
疫苗需求量走低，全美各州大規模接種站紛紛關閉，連鎖藥局也縮減施打疫苗時間與專用場地。圖為在加州蒙特利公園市接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)
疫苗需求量走低，全美各州大規模接種站紛紛關閉，連鎖藥局也縮減施打疫苗時間與專用場地。圖為在加州蒙特利公園市接種疫苗的CVS藥房。(Getty Images)

由於美國民眾對於新冠疫苗需求量持續走低，各地大規模接種站紛紛關閉，連鎖藥局則縮減施打疫苗時間與專用場地。

華爾街日報報導，CVS連鎖藥局位於紐約郊區的分店，原本用來接種新冠疫苗的專區現已撤除，改賣夏季兒童玩具以及罐頭食品；從本周五開始，連鎖藥店Rite Aid的數百家分店，將停止原本方便民眾接種疫苗的服務延長時間。全美各地原本一天可接種數千劑疫苗的大型接種站，目前陸續收攤。

美國為了對抗疫情而迅速推出的大規模施打疫苗推廣計畫，如今邁入新階段。

以美國國內現狀來說，新冠疫苗非但不再是稀有物品，其實還供過於求。民眾如果想要接種新冠疫苗，簡便容易的程度如同打流感疫苗；不過，美國將無法達成拜登總統要讓70%全國成年人，在7月4日獨立紀念日之際至少接種一劑新冠疫苗的目標。

拜登政府先前表示，6月底之前將捐出8000萬劑新冠疫苗供其他國家使用，以減輕全球各地普遍出現的疫苗短缺問題；除了將透過世界衛生組織(WHO)支持的新冠疫苗全球取得機制COVAX分配疫苗，也會根據區域需求直接把疫苗送給美國盟友。

政府設立的疫苗接種站關閉之後，美國民眾接種新冠疫苗的地點選項將因此變少。原本做為大規模疫苗接種站的芝加哥聯合中心(United Center)、波士頓路易斯體育中心(Reggie Lewis Center)，以及紐約地區多個大規模疫苗診所，最近相繼關閉。

不過，民眾前往一般藥局施打新冠疫苗則變得相對簡便，因為不再需要事前預約，也不需要根據年齡或職業等身份區別排隊等候。

大型連鎖藥局以及超市附設藥局如今把重點擺在爭取還沒接種疫苗的民眾，希望透過這些民眾前來接種疫苗，提升零售業績。

全美兩大藥局連鎖龍頭的CVS健康集團(CVS Health Corp)及華爾格林博姿聯合公司(Walgreens Boots Alliance)，疫情期間皆面臨財務衝擊，但日前則表示防疫商品及相關服務接下來有希望能夠賺錢，其中包括施打新冠疫苗以及病毒篩檢。

CVS健康集團發言人說，之前招聘或徵調加入疫苗推廣小組的藥劑師、技術人員，目前正進行人力重新調度，以符合每個市場的特定需求。

流感疫苗 美國 藥局

上一則

研發更強疫苗 NIAID：以為事情已結束？太天真傲慢

下一則

接種率差距太大 佛奇警告：恐出現兩個美國

延伸閱讀

拜登治下 美股表現超越預期 未來往哪走？

拜登治下 美股表現超越預期 未來往哪走？
拜登最快下周出重手 限制大企業對經濟影響力

拜登最快下周出重手 限制大企業對經濟影響力
TIFA談疫苗 學者：納台入防疫隊伍助美返領導地位

TIFA談疫苗 學者：納台入防疫隊伍助美返領導地位
拜登提名賓州大學校長 出任駐德大使

拜登提名賓州大學校長 出任駐德大使

熱門新聞

世界衛生組織警告為防範Delta病毒，接種疫苗後仍必須戴口罩和保持社交距離。圖為紐約市27日舉行同志與跨性大遊行，上千未戴口罩年輕人群聚。(Getty Images)

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

2021-06-28 10:10
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(Getty Images)

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

2021-06-25 10:31
心急如焚的家屬在倒塌的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」附近，張貼失蹤親的照片，祈求奇蹟出現。(路透)

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

2021-06-27 08:57
遭遇塌樓事件的居民生死不明，他們的親人焦急萬分，相擁而泣。Getty Images

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

2021-06-25 16:01
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
24日倒塌的佛州邁阿密戴德郡尚普蘭大廈南棟康斗公寓興建於海邊低漥地上，興建後便以每年約2公釐的速度下沉。(路透)

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

2021-06-25 06:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命