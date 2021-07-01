變種病毒強襲全球 CDC重申完成接種 不需戴口罩

與世衛組織不同調。美國疾管中心主任瓦倫斯基30日表示，全部完成疫苗接種者不用擔心變種病毒，多數場合也無需戴口罩。(路透)

瓦倫斯基：地方政府有權決定

傳染力極強的新冠病毒Delta變種毒株肆虐全球，讓許多解封國家再次實施戴口罩 等較嚴格的防疫措施；但聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)30日再次表示，口罩主要是保護還未接種疫苗 者，完成新冠病毒疫苗接種者在大多數情況下無須戴口罩，但地方政府有權作最後決定。

CDC與WHO建議不同調

瓦倫斯基的說法明顯和世界衛生組織(WHO)的建議衝突；WHO本周重申，無論是否接種新冠病毒疫苗都要戴口罩，嚴防傳染力強的Delta變種毒株；而加州洛杉磯郡28日也建議，就算完成疫苗接種者，室內也要戴口罩。

瓦倫斯基今年5月曾表示，完成接種的國民可在大多數情況下不戴口罩；但她30日接受多場訪問時說，地方政府有權決定是否改變口罩及保持社交距離指南。

瓦倫斯基表示，世衛根據全球情況，建議無論是否接種疫苗都要戴口罩，其中許多地區的疫苗接種率不如美國 。

「我們總是說病毒是投機分子，部分地區的疫苗接種率仍低，病毒仍占優勢。」她接受「美國廣播公司」(ABC News)晨間節目「早安美國」(Good Morning America)訪問時說：「我們依然看到接種率低的地區出現確診病例，我們建議地方政府因地制宜。」

瓦倫斯基：許多地區接種率不如美國

Delta變種毒株目前占全美新增確診病例的25%，但最近幾個月的全美確診、住院和死亡率都降低；目前全美每日疫苗接種率，比4月中旬的高峰還少75%。

CDC數據顯示，截至30日，全美人口已有54.4%、1億8067萬4739人至少接種一劑疫苗，另有46.7%、相當於1億5488萬4686人完成疫苗接種。

圖為紐約市大中央車站來往乘客仍戴上口罩。 （Getty Images）

瓦倫斯基30日在「國家廣播公司新聞網」(NBC News)「今日」(Today)節目上說，「地方官員制定政策應因地制宜，尤其是在疫苗接種率低落的區域；口罩政策不是保障已接種者，而是要保護還沒打疫苗的人。」

她說：「每個人都必須考慮自身情況，若覺得戴口罩比較自在就戴。」

洛杉磯郡半數居民已完成疫苗接種，但考量Delta變種毒株染疫情況增加，衛生官員建議人們在室內公眾場合也要戴口罩。

紐約、芝加哥等大城市的官員本周稍早則表示，沒有改變口罩指南的計畫。