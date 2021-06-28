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邁阿密樓塌／搜救進入第4天 進度為何這麼慢？

編譯林梅婕╱綜合28日電
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，救援人員27日仍在挖掘殘垣，尋找生還者，但希望越來越渺小。(美聯社)
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌，救援人員27日仍在挖掘殘垣，尋找生還者，但希望越來越渺小。(美聯社)

佛州邁阿密-戴德郡「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)倒塌、搜救行動進入第四天，卻開始遭到外界質疑即使受難者只有渺茫的希望，搜救進度為何如此緩慢。

官方人員向民眾保證，當地搜救隊不僅專業且經驗豐富，還曾前往世界各國協助救災；以色列和墨西哥也派搜救隊協助，所有救難人員都盡一切努力，在斷壁殘垣中尋找最後一絲生命跡象。

專家和官員們更強調，儘管救難人員和失蹤的居民都在與死神搏鬥，搜救行動仍需深思熟慮，最主要歸納以下幾個原因：

有毒化學物質易引發火災

「坍塌的建築物內充滿各種具有毒性的化學氣體，可能導致起火、產生濃煙和各種危險，」佛州聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)受訪時說：「他們必須非常謹慎，因為只要移動任何一塊磚瓦，都有可能傷及瓦礫堆下的倖存者或是救難人員。」

挖掘壕溝以便探測

邁阿密-戴德郡郡長丹妮拉·卡瓦(Daniella Levine Cava)27日表示，救難人員在過程中必須挖出一條長125呎、20呎寬和40呎深壕溝，以便搜救犬、聲納探測器和攝影機進行探測。

確保搜救行動安全

曾經參與911恐怖攻擊救災、時任紐約市消防局局長菲佛(Joseph Pfeifer)表示：「此時現場仍處於極度危險的狀態，我們必須盡可能在最安全的情況下，以最積極的方式進行搜救。」

菲佛指出，即使當地擁有全國最頂尖的搜救團隊，要在時間如此緊迫的情勢下，也無法保證困在瓦礫堆底下的生還者能撐多久，他說：「前幾天是最關鍵的，每過一天，找到生還者的機率就會下降。無倫如何，我們都應該抱持希望。」

從搜救到清除將耗時數月

2019年紐奧良硬石飯店(Hard Rock Hotel)在施工過程中坍方，造成三人死亡和數十人受傷，當時救援行動持續數日，但現場遺留的殘骸一直到一年後才全部清理完成。

時任紐奧良消防局局長麥康諾爾(Timothy McConnell)形容：「救援確實需要有堅強的意志、鐵打的心臟和銅做的胃，才能撐過去。」

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