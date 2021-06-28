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邁阿密塌樓 9死152失蹤 挖出的壕溝內找到4具遺體和屍塊

編譯陳韻涵╱綜合27日電
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌至今，尚無生還者，罹難者27日已增至九人，仍有152人下落不明。聯邦急難管理局已派遣陸軍工兵團到場馳援。(Getty Images)
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌至今，尚無生還者，罹難者27日已增至九人，仍有152人下落不明。聯邦急難管理局已派遣陸軍工兵團到場馳援。(Getty Images)

佛州邁阿密-戴德郡瑟夫塞德市「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」(Champlain Towers South Condo)自24日倒塌後，截至27日已確認九人死亡、152人下落不明，罹難人數將會再增加；儘管已超過黃金72小時搜救黃金時間，救難人員仍從斷垣殘壁中與死神拔河，當局派駐重機具至現場，吊掛移除巨型殘骸，陸軍工兵團和以色列搜救專家紛紛加入救援。

邁阿密灘27日宣布進入緊急狀態，釋放更多州與聯邦層級的救難資源、補助與賠償。

佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌至今，尚...
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌至今，尚無生還者，罹難者27日已增至九人，仍有152人下落不明。聯邦急難管理局已派遣陸軍工兵團到場馳援。(Getty Images)

搜救人員在倒塌的建築殘垣中挖出一條40尺深的壕溝，讓救難人員與訓練有素的搜救犬得以深入內部，尋找生還者或死者遺骸，但坍塌建築的瓦礫27日出現變化，搜救工作一度暫停。

邁阿密戴德郡郡長丹妮拉‧卡瓦(Daniella Levine Cava)說：「這條壕溝讓我們找到另外四具遺體，還有更多的屍塊。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)表示，搜救進度緩慢部分歸因於這棟原有136住的大樓碎石堆都有「鑑識」價值，所有殘骸從現場清除後，全都會運往一處倉庫調查意外原因。

卡瓦在記者會上一度哽咽，她屢次感謝救難單位與聯邦政府的協助。

鄰近瑟夫塞德市的邁阿密灘27日宣布緊急狀態，拜登總統宣布尚普蘭大廈南棟康斗公寓倒塌為悲劇，這些都是取得聯邦協助、補助和賠償的必要舉措；德桑提斯與、卡瓦也都針對所屬轄區宣布緊急狀態。

失聯者的家屬27日在教堂祈禱親人生還平安。(美聯社)
失聯者的家屬27日在教堂祈禱親人生還平安。(美聯社)

失蹤者家屬不滿搜救進度緩慢，搜救團隊費心解釋後，帶領家屬實際走訪現場了解狀況。

聯邦急難管理局(FEMA)可的28個都會區救援團隊之一、「科羅拉多一號工作小組」(Colorado Task Force 1)負責人表示艾瑟亭(Steve Aseltine)表示，「不僅要同步進行破壞與切割，還必須支撐斷垣殘壁，試圖在狹小黑暗的空間中搜救，任何建築物裡的東西都還在那裡，只是損毀或壓磨成粉末狀，你想像得到的居家物品對救難隊員來說都是障礙物。」

艾瑟亭表示，目前因為高溫和偶陣雨，搜救團隊採取12小時輪替制，另有一批專門搶救生還者的搜救隊員24小時不眠不休地與時間賽跑。

佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌至今，尚...
佛州邁阿密岱德郡瑟夫塞德市12層樓的「尚普蘭大廈南棟康斗公寓」24日倒塌至今，尚無生還者，罹難者27日已增至九人，仍有152人下落不明。聯邦急難管理局已派遣陸軍工兵團到場馳援。(Getty Images)

另外，FEMA局長克瑞斯維爾(Deanne Criswell)27日表示，陸軍工兵團已到場馳援，與現場救災指揮官、州長及州團隊合作，並調查需要協助的家庭，允諾協助家屬申請聯邦補助，強調服務社區為FEMA第一要務。

緊急狀態 佛州 拜登

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