我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

疫情肆虐 美國人平均壽命減2年 二戰後首見可怕降幅

編譯林梅婕／綜合24日電
加州民眾為新冠逝者獻上鮮花；最新研究指出，受到新冠肺炎影響，2018年至2020年間美國人的平均壽命減少將近兩年。（Getty Images）
加州民眾為新冠逝者獻上鮮花；最新研究指出，受到新冠肺炎影響，2018年至2020年間美國人的平均壽命減少將近兩年。（Getty Images）

英國醫學期刊(British Medical Journal)23日公布一項最新研究指出，受到新冠肺炎的影響，2018年至2020年間美國人的平均壽命減少將近兩年，尤其對少數族群如非裔和西語裔的影響更加嚴重。

該研究結果顯示，美國人在2018年的平均壽命為78.7年，到2020年下降至76.9年，衰退幅度將近兩年。

維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)教授、同時也是該研究作者的沃爾福(Steven Woolf)說：「自二戰以來我們從來沒有見過這樣的下降趨勢，這非常可怕。」

沃爾福解釋，除了新冠疫情之外，影響平均壽命的關鍵因素還包括「沒有健保和慢性疾病患者的照護管理，以及健康危害行為者，如藥物成癮或憂鬱症的患者無法得到幫助」。

健保資源不足和疫情對少數族群的傷害尤為嚴重，根據其他研究的紀錄，在美國非裔的死亡率是白人的兩倍，如此失衡的現象也反映在沃爾福的研究中：「非裔美國人的平均壽命減少3.3年，西語裔美國人則減少3.9年」。

新研究指出，受到新冠肺炎影響，2018年至2020年間美國人的平均壽命減少將近兩...
新研究指出，受到新冠肺炎影響，2018年至2020年間美國人的平均壽命減少將近兩年。（Getty Images）

杜克大學醫學院 (Duke University School of Medicine)人口健康科學系主任萊絲莉·寇提斯(Lesley Curtis)說：「很難不讓人同意，這樣的數據正反映美國存在系統性歧視的現象。」

曾暫代CDC主任的「羅伯塢強生基金會」(Robert Wood Johnson Foundation)主席暨執行長貝瑟(Richard Besser)表示，各族裔平均壽命呈現明顯的落差早在疫情發生前就存在；他說：「在新澤西州，白人為主的社區普林斯頓(Princeton)平均壽命，比非裔和拉丁裔為主的社區翠登(Trenton)多14年。」

該研究還針對其他16個國家包含奧地利、芬蘭、法國、以色列、荷蘭和英國進行評估和比較，他們的平均壽命只下降0.22年。

柏克萊加州大學(University of California Berkeley)教授巴比耶里(Magali Barbieri)認為，疫情確實放大美國弱勢族群的問題：「和其他高收入的民主國家相比，美國的高死亡率已經不是新聞了。」

美國 疫情 非裔

上一則

谷歌廢除Cookie計畫 延到2023年底 廣告商鬆口氣

下一則

參院兩黨妥協 美1.2兆元基建計畫達協議

延伸閱讀

疫情肆虐 美國人平均壽命減2年 二戰後首見可怕降幅

疫情肆虐 美國人平均壽命減2年 二戰後首見可怕降幅
美國窮忙族 疫後日子更難熬

美國窮忙族 疫後日子更難熬
疫後美國人渴望旅遊 「陽光地帶」受歡迎

疫後美國人渴望旅遊 「陽光地帶」受歡迎
親情健保 隨時關心您健保需要

親情健保 隨時關心您健保需要

熱門新聞

廣東爆發新一波疫情，波及鹽田港，造成近日貨船擁堵。圖為全世界最繁忙的大型貨櫃港之一的中國深圳鹽田港。(路透)

廣東疫情封城 港口貨運堵塞 運價飆升 衝擊全球消費者

2021-06-20 11:57
研究指，打完輝瑞疫苗，第三針再打莫德納補強，會有較大反應。(美聯社)

第3針疫苗測試 他輝瑞混打莫德納「肩膀像被重拳打」

2021-06-19 21:42
根據公衛專家，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府應及早籌備。歐新社

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

2021-06-23 08:21
美國國家衛生研究院應中國研究人員要求刪除中方提交的新型冠狀病毒疾病早期病例基因定序資料，外界擔心疫情起源研究拼圖可能因此缺了關鍵一角。（病毒模型圖／取材自Unsplash）

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

2021-06-23 20:16
美國前總統川普，攝於2020年9月。川普向福斯新聞坦言，他「沒有贏」2020年總統大選。(路透)

川普認了 親口說「沒有贏」總統大選 仍考慮2024再戰

2021-06-18 00:03
250萬劑莫德納19日出發援台，蕭美琴到場送機。(照片來源／蕭美琴提供)

美贈台疫苗╱凌晨2：30拿到疫苗 外交戰背後的一群人

2021-06-20 09:16

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯