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白宮去年清空公園示威者挨告 多數訴訟遭法官駁回

編譯郭宣含／綜合22日電
聯邦和地方執法人員被控於去年6月使用化學藥劑驅離白宮附近的一座公園，好讓前總統川普走到鄰近教堂拍照。此案遭聯邦法官駁回。(Getty Images)
聯邦和地方執法人員被控於去年6月使用化學藥劑驅離白宮附近的一座公園，好讓前總統川普走到鄰近教堂拍照。此案遭聯邦法官駁回。(Getty Images)

華府特區聯邦地區法院法官達布妮‧費德瑞契(Dabney Friedrich)針對指控川普政府違反示威者民權的訴訟，21日駁回大多數案件；這些示威者在去年6月遭警察使用化學藥劑驅離白宮附近的一座公園，好讓前總統川普走到鄰近教堂拍照。

根據維權者與公民自由團體的這些訴訟，川普與前司法部長巴維理(William Barr)去年6月共謀違反示威者權利；費德瑞契21日表示，這些是臆測說法，而且法院現在還無法對這些執法人員的行動公正與否妄下定論。

費德瑞契駁回指控巴維里和公園警察代理局長格莫納漢(Gregory Monahan)等官員的說法，並表示證據不足以證明他們有任何企圖侵犯示威者權益的協議或計畫；法官也表示，法律賦予這些官員民事訴訟豁免權。

不過，費德瑞契在51頁裁決書中同意，繼續審理有關大都會警察局和阿靈頓警察局的訴訟，這些警局的警察曾參與清空白宮附近公園的行動。

這項訴訟源自川普任期最知名的其中一刻，聯邦與地方執法人員強力驅逐白宮外拉法葉廣場(Lafayette Square)的和平示威者，並朝人群中丟擲煙霧彈和胡椒彈；也有人目睹警方推擠示威者與記者。

在非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察以膝壓頸致死後，華府歷經多日示威動盪；巴維理表示，他曾在事發前一天會晤執法人員，評估擴大白宮安全邊界。在示威者遭強制驅離後，川普在巴維理和諸多高官幕僚伴隨下，走到聖約翰教堂(St. John's Church)前舉聖經拍照。

這起訴訟案由多方提出，包括華府黑人的命也是命(BLM)、華府美國公民自由聯盟(ACLU)的示威代表，華盛頓律師民權與城市事務委員會等。

民權律師委員會刑事司法計畫主任阿戈(Arthur Ago)表示，這項裁決設下「極度危險的先例」，讓巴維理等前任官員得以因此安然逃脫懲罰。

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