6月4起槍擊案 市長嘆：反制暴力選項有限

全美暴力犯罪今年爆增，尤其在民主黨主政的城市，將成為明年期中選舉遭共和黨攻擊的競選弱點。 圖為維州一處槍案現場，遇害者陳屍在地。(Getty Images)

凶殺案如移動快速的風暴般席捲全美，從喬治亞州沙凡納(Savannah)到德州首府奧斯汀，從芝加哥到克利夫蘭；6月一個月黑風高的夜晚，六小時內發生四起大規模槍擊案；市府領袖哀嘆，沒有太多遏止凶殺率飆升的選擇。

沙凡納市長強森(Van Johnson)說：「我們已盡力而為。」

奧斯汀市長艾德勒(Steve Adler)表示，若無州與聯邦政府協助，反擊選項「有限」。

克利夫蘭市長傑森(Frank Jackson)則說：「凶殺率高漲的情況，只會更糟。」

凶殺率在新冠肺炎疫情 封鎖及各地騷亂一年來，節節攀升；官員普遍認為，這是特殊情況造成的特例，隨著解封生活回歸正常，凶殺率就會趨緩。

事與願違，儘管防疫措施解除，騷亂動盪平靜數月，暴力情況不減反增；地方領袖擔心，數十年來低落的城市凶殺率儼然飆高。

官員及刑法專家分析，全美槍枝問題從未如此嚴重；國民高度不信任警察 ，尤其是貧窮率高的地區，相關問題碰上疫情變得更嚴重，形成難以突破的暴力循環。

「暴力會自己加乘、串聯。」普林斯頓大學(Princeton University)社會學者夏奇(Patrick Sharkey)說：「每一場槍擊案都有可能引起報復的可能性。」

理論上，凶殺率可能有明確的動機，但相關解決辦法更具爭議；如何讓凶殺率回到低點，是如今更迫切的辯論；這不僅是22日紐約市 長初選的焦點，也是全國黨派分壘的火熱話題。

民主黨認為收緊槍枝管制是遏止暴力犯罪的必要手段，還要輔以教育和職訓。

肯塔基州最大城路易維爾市凶殺率去年增加近一倍，該市市長費雪(Greg Fischer)說，「槍枝與貧窮是本市較其他地區還嚴重的問題，到處都有槍。」

共和黨人士與許多警察工會和警長則認為，凶殺案居高不下的原因是過度熱切的刑法改革活動，打擊警政部門士氣且縱放罪犯。

紐約、洛杉磯與波士頓前警官布拉頓(Bill Bratton)表示，有些人對社區造成真正的危害，該關就要關。