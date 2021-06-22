1兆元基建案 兩黨有共識 預算來源仍分歧

國會議員和白宮似乎有意達成1兆元基礎建設協議，但雙方對於預算來源仍無共識；拜登總統可望近日內再會晤國會議員。圖為拜登總統(右二)與參眾兩院兩黨領袖協商基建案預算。(美聯社)

美聯社報導，國會議員和白宮 似乎有意達成1兆元基礎建設協議，但雙方對於預算來源仍無共識；拜登總統可望近日內會晤國會議員。

拜登本周再次提及基建議題，但預算來源依舊是一大問題，時間也愈來愈有限。

共和黨 人反對加稅

拜登希望提高企業税與年收入逾40萬元的家庭稅金，但共和黨人反對漲稅，改提出民主黨 人無法接受的方案；不過雙方都同意應提供預算當作基礎建設支出，但不該增加國債。

參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)支持使用者付費以及將年度聯邦油稅調高至符合通膨率，但就算聯邦油税自1993年就未變動過，白宮與關鍵民主黨議員仍反對此舉。

「總統承諾不會調高年收入低於40萬元家庭的稅金，而目前調高汽油稅和里程稅的建議便屬此列。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示：「我為在座各位計算，上述做法僅能獲得400億元，佔基建計畫成本的一小部分。」

擬挪用新冠紓困款

目前考慮做法之一是挪用一部分已經批准的新冠紓困款；共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)20日表示，他們正評估拿紓困款中逾1億元用於支付基礎建設，他也認為，既然民主黨反對調升聯邦油稅和使用者付費，那麼白宮就應提出其他想法。

兩黨都考慮透過追查逃漏稅者來籌備經費，共和黨人估計國稅局加強執法能追回630億元，民主黨人則認為數字會更高。

除此之外，基建計畫協商的另一大難題在於，許多民主黨人質疑該計畫的金額與範疇是否合宜；在這1兆元的基建計畫中，約5790億元用於新支出項目，剩餘款項則用來延續現有計畫。

除了基建計畫費用，也有議員希望改變基建投資內容；民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)21日提出其綠色能源基建投資草案，將於24日舉行聽證會。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，討論基建案是好事，但他考慮推動雙軌政策，不排除以特別預算法強行通過。