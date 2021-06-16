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夏季離職潮 美單月390萬人不幹了

編譯郭宣含／綜合15日電
新冠疫情下許多人長期在家工作，萌生辭職換跑道的念頭，預計今年夏季將出現辭職潮。圖為佛州坦帕市的就業博覽會。(Getty Images)
新冠疫情下許多人長期在家工作，萌生辭職換跑道的念頭，預計今年夏季將出現辭職潮。圖為佛州坦帕市的就業博覽會。(Getty Images)

今年夏季湧現離職潮，根據聯邦勞工統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)，全美逾390萬人在4月離職，創下2000年紀錄以來最高的總人口離職率，同時工作招聘也寫下新高，企業和店家開放69萬5000多個職缺給未聘雇勞工。

零售、倉儲和食品業的勞工往往有最高工作轉換率，離職人數最多；各產業的專業與商務人士則離職率次之，4月離職者比3月多出逾9萬4000人。

全國夏季離職潮的意義不易解讀，畢竟對多數勞工而言，他們無法輕易離職；甚至對多數餐旅業和影視業勞工來說，去年沒太多工作機會，全面復工更是他們的首務。

不過人事專家表示，白領勞工層今夏離職有諸多原因，包括尋求改變、存款充裕以及尋求生活彈性。

德州農工大學管理學教授克洛茲(Anthony Klotz)表示，這波離職潮顯示尋求改變的需求遭到壓抑；根據聯邦勞工統計數據，2020年離職的人數比2019年少近600萬人，克洛茲認為，這是因為疫情衝擊全球經濟，勞工選擇暫時停留在原崗位。

歷經前所未見的壓力長達一年後，勞工心力交瘁並重新檢視其生活；克洛茲指出，許多人發現工作無法讓他們追求人生、自由與幸福。

與此同時，疫情期間股市熱絡，民眾居家避疫減少支出，還延長領取失業金和獲得財政獎勵，這表示部分勞工的財務狀況健全，至少離職時比較不需要擔心。

職員意見調查公司Perceptyx分析師威爾斯(Brett Wells)表示，職員離職首要原因是他們想要追求彈性，包括彈性安排工時與居家辦公的時間，若雇主未能達到員工需求，員工就會另擇木而棲。

威爾斯指出，Z世代初入職場數年，更可能轉換跑道；此外，有小孩的職業婦女離職率創下新高，無論是前線或高層領導工作均是如此，因為居家照顧、教學和辦公的需求大增。

克洛茲認為，未來有機會看到雇主配合員工需求縮短工時，或者每年有以月為計的休假，讓員工彈性安排工作與生活，藉此留住員工。

勞工 疫情 德州

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