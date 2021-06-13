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太空旅行安全嗎？聯邦航空法無規範 風險得自負

記者張聲肇／綜合報導
對於太空旅行，目前聯邦航空法沒有細目規範，一切風險只能乘客自行承擔，搭乘前要簽切結書，一切意外責任自負；圖為四位太空人不久前返回地球。(路透)
對於太空旅行，目前聯邦航空法沒有細目規範，一切風險只能乘客自行承擔，搭乘前要簽切結書，一切意外責任自負；圖為四位太空人不久前返回地球。(路透)

超級富豪貝佐斯預定7月20日帶領弟弟等搭乘自家藍源公司(Blue Origin)太空火箭上太空，目前聯邦航空法沒有細目規範到這一塊，一切風險只能自己承擔，公司也要乘客搭乘前切結，萬一出事，放棄控告求償。

計畫首航「商業班機」上太空的維珍銀河公司(Virgin Galactic)，也要付費的乘客簽署同樣的切結書。

「獲選」搭乘藍源的「新謝帕德號」太空火箭艇的乘客，須達到基本體能條件：在90秒鐘內，爬上七階樓梯、進入座艙、穿好太空裝、坐好、扣上安全帶。

之前，乘客須出具家庭醫生的體檢表，醫生這關通過才行。維珍銀河也有類似要求。

太空總署醫師瓊斯(Jeffrey Jones)說，許多人會在第一次來到無重力環境時嘔吐，再度回到有地心引力的環境，如果安全帶沒有綁好，也可能受傷。

國會於2004年決定，為了加速太空觀光業的發展，由業者自訂安全等規則，但業界的收費航行卻一再往後延，2014年維珍銀河一名試飛員意外喪生後，收費首航再度後延，政府要業者自律的規定，也順延到2023年10月。

聯邦航空管理局發言人說，關於太空飛行器發射和重返地球時的安全，航管局的權限不大，「國會還沒有准許本局擴展權限到飛行員及太空飛行參與者的安全。」

聯邦管理當局、立法官員和業界主管有在討論是否制訂更嚴格的法規，要「太空觀光客」事先接受嚴格的訓練，承受進出太空邊緣的環境壓力。業界已主動訓練短期乘客適應無重力狀態等。藍源和維珍銀河都說，它們遵守嚴格的測試及安全標準。

藍源說，它的飛行器是「全自動」的，乘客不需經過什麼特別訓練，只要熟悉太空艙的安全守則即可。

分析家說，票價高達50萬元的藍源太空之旅約十分鐘，包括幾分鐘無重力狀態。維珍銀河的飛行船先由飛機載到相當高度再衝向太空，要兩個多鐘頭才結束。

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