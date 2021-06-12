疫苗釀年輕人心肌炎？ CDC下周開緊急會議

全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )的顧問小組將於18日舉行緊急會議，討論有關接種新冠疫苗 後出現心肌炎的問題。早前，全球多個國家陸續傳出，有年輕人在接種使用信使mRNA技術的新冠疫苗(輝瑞Pfizer-BioNTech及莫德納 Moderna皆屬這類)後，出現心肌炎個案。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)在11日的會議上，CDC透露，在接種第一劑mRNA疫苗後，共有216宗例心肌炎症，接種第二劑後病例增至573起。接種第一劑後出現心肌炎或心包炎的患者中位年齡為30歲，第二劑為24歲。30歲以下者共有475例。

在此之前，路透報導，去年12月至今年5月，全球國家中接種疫苗比率最高的以色列，約500多萬人接種輝瑞疫苗，其中出現275例心肌炎事件，他們主要為16歲至30歲男子，在第二劑後出現症狀者，以16至19歲的族群尤占多數。該國衛生部認為，案例恐與疫苗脫不了關係。

而上周在發表在兒科雜誌上發表的一項研究也特別指出，有七例14至19歲的青少年，在接受第二劑輝瑞疫苗後數天，即出現心肌炎症狀。

儘管CDC決定在下星期就此舉行緊急會議，但CDC疫苗安全官員強調，並非所有有關心肌炎及心包炎的報告，都與疫苗有直接有關。

CDC顧問小組上個月才呼籲各方研究，檢視心肌炎與mRNA疫苗是否有所關聯，然而歐洲藥品局(EMA)上週表示，接種輝瑞疫苗後出現的心肌炎比率，與一般的比例相差不大，因此無須過度擔心。

根據CDC的數據，全美已接種超過1.66億劑輝瑞疫苗及1.27億劑莫德納疫苗。

與此同時，莫德納發聲明強調，經審查後所獲得的科學證據表明，其新冠疫苗與並不是導致接種者出現心肌炎的原因，疫苗與心肌炎並沒有因果關係。

由於多個國家均傳出，接種使用信使RNA技術的新冠疫苗後出現心肌炎及心包炎報告，莫德納聲稱會繼續密切關注這些報告，積極與公共衛生和監管機構合作。

莫德納疫苗現用於18歲及以上的成年人，但已申請用於12至17歲的兒童及青少年，現正接受FDA的審查。