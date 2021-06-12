我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增26死 本土確診250例 死亡數未見下降

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

逾86%長者已打1劑 未接種年輕人反成染疫高風險族群

編譯林梅婕／綜合11日電
隨著更多人接受新冠疫苗接種後，未接種的年輕人染疫風險最高。(歐新社)
隨著更多人接受新冠疫苗接種後，未接種的年輕人染疫風險最高。(歐新社)

新冠肺炎疫苗釋出至今，疫情明顯趨緩許多，死亡率也持續下降；不過紐約時報指出，隨著愈來愈多的年長者接種疫苗，新冠死亡案例的年齡層已逐漸下降；目前50歲至74歲的死亡人數占整體的一半，和去年12月的三分之一相比上升許多。

「在疫情剛爆發時，我們看到60歲以上的確診者有許多併發症。」美國感染症醫學會(IDSA)全球健康委員會副主席庫帕里(Krutika Kuppalli)說：「但這樣的狀況已經緩和下來」；她補充，染疫住院的比率「逐漸傾向較年輕、且還沒接種疫苗的人」。

去年12月官方首度批准新冠疫苗的緊急使用授權，政府優先讓年長者接種，在那之後75歲以上的死亡率便開始將下降；目前國內至少完成一劑疫苗接種的人口超過一半，專家分析尚未接種疫苗的人已成為死亡率中的的主要人口。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，新冠肺炎死亡率在今年1月達到高峰，但如今下降幅度已達90%；不過在經濟和商業活動陸續恢復後，每天仍持續有數百人染疫死亡，截至5月底，單周死亡人數多達2500人。

CDC數據分析指出，65歲以上接種至少一劑疫苗的人口已逾86%，至於25歲至64歲的人口、已接種一劑疫苗的比率則大約五成；而CDC專家又將已接種疫苗的確診案例稱為「突破性感染」，其中死亡率占極少數。

庫帕里表示，年輕人染疫後重症的風險仍然存在，她說：「很不幸的，我認為現階段新冠肺炎對年輕人確實比較不利。」

疫情顛峰期間，染疫死亡人數中超過一半為75歲以上的白人，如今該族群死亡占比已降至低於三分之一；目前看來，50歲以上占染疫死亡的主要族群，與去年12月相比，各族群的中年人死亡占比都呈上升趨勢。

庫帕里強調，無論是無法取得疫苗、政治因素或受到假訊息的誤導，這些還未接種疫苗的人都是造成死亡的關鍵，她表示：「我們應該朝這些人下手，尤其是不易取得疫苗資源的鄉村地區和少數族群。」

紐約市自然科學歷史博物館外，12歲以上的青少年排隊等著接種疫苗。(路透)
紐約市自然科學歷史博物館外，12歲以上的青少年排隊等著接種疫苗。(路透)

疫苗 疫情 新冠肺炎

上一則

皇家加勒比郵輪首航 全船打疫苗…仍有2乘客確診

下一則

不明惡意軟體竊2600萬筆個資 亞馬遜、蘋果、臉書都受害

延伸閱讀

加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

加州疫苗樂透 灣區5居民中獎 各獲5萬元獎金

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價

台國產疫苗高端 比AZ貴7倍 世界第2高價
疫苗疑遭汙染 巴爾的摩6千萬劑嬌生 FDA下令丟棄

疫苗疑遭汙染 巴爾的摩6千萬劑嬌生 FDA下令丟棄
逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

逾86%長者已打1劑 染疫高風險 轉向未接種年輕人

熱門新聞

2020年曾領取失業救濟，今年報稅季節又很早就完成申報的民眾，近日將開始領到退稅。(美聯社)

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

2021-06-06 21:53
目前美國關於新冠病毒溯源討論之聲再起，原先病毒起於大自然一說逐漸失去說服力。圖為武漢疫控中心外部。(美聯社)

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

2021-06-07 10:33
呂艾玲接受世界日報專訪。(記者何卓賢／攝影)

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

2021-06-08 08:00
拜登總統夫婦9日搭專機抵達英格蘭東部麥登豪英國皇家空軍基地訪問，慰問駐守當地的美軍人員及他們的家屬。他將在G7峰會上宣布，將購買5億劑輝瑞生產的新冠疫苗贈予世界各國。(路透)

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

2021-06-10 01:10
在美國，人人報稅，是國民義務與責任。但不少富豪利用避稅，卻是分文不繳稅。 (美聯社)

全美最有錢25人 稅率低於打工族 多人沒繳所得稅

2021-06-08 23:54
CDC第二號人物Anne Schuchat博士擔心美國仍無法應付下一次的大流行疾病。(Getty Images)

「防疫不佳」 CDC二號人物憂病毒大流行再現

2021-06-05 22:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？

美消費者物價飆漲 哪些品項漲最凶？
姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎
美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種

美疫苗觀光成新常態 外國人下飛機免費接種
45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？

45歲王力宏疑赴美完成接種 網驚：在超市打疫苗？
惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚

惡質父最後贍養費「80000銅板付清」 女兒超暖舉動被讚