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德州178名醫護因拒打疫苗遭停職 引爆抗議

編譯林梅婕／綜合9日電
休士頓衛理公會醫療系統178名員工因拒絕接種疫苗而被停職，面臨開除。圖為部分員工打出「別強迫打疫苗」的標語牌抗議。(Getty Images)
休士頓衛理公會醫療系統178名員工因拒絕接種疫苗而被停職，面臨開除。圖為部分員工打出「別強迫打疫苗」的標語牌抗議。(Getty Images)

德州休士頓衛理公會醫院(Houston Methodist Hospital)傳出178名醫護人員因拒絕接種新冠肺炎疫苗遭到停職，且極有可能被院方開除，也引發雇主是否能強制員工打疫苗的爭議。

該醫院執行長布姆(Marc Boom)聲明指出，拒絕接種疫苗者占比，低於全體2萬5000名員工的1%。

「我們幾乎要達成100%的員工接種新冠疫苗。」布姆於8日向員工發出的電子郵件中說：「為了維護病患的公共衛生利益，休士頓衛理公會醫院成為全國第一個達成目標的醫療系統。」

布姆表示，被停職的178人中，有27人已完成一劑疫苗接種，也敦促他們盡快完成第二劑；而未接種疫苗的員工都將停職兩周，若之後仍未完成接種，就可能被解雇。

該醫療系統中還有另外285名員工，因個人宗教或醫療因素豁免接種疫苗，另外332人則是因懷孕或其他因素被允許延後接種；布姆說：「我真心希望拒絕接種的人數是零，但不幸的是，仍有少數人未優先考量病患的安全。」

休士頓衛理公會醫療系統178名員工因拒絕接種疫苗而被停職，面臨開除。(Getty...
休士頓衛理公會醫療系統178名員工因拒絕接種疫苗而被停職，面臨開除。(Getty Images)

7日遭到停職的該院員工亞曼達·瑞維拉(Amanda Rivera)對當地媒體KHOU-TV說：「我感覺被背叛了，我在急診室工作，疫情期間人手不足我們忙得不可開交，當時醫院的病患人數已經超過負荷；而現在他們卻這樣對待我們，根本是狠狠打了我們一記耳光。」

根據「今日美國報」(USA TODAY)最近釋出的一項民調，全國各大醫療中心及公立醫院的醫護人員疫苗接種率差距甚遠，從51%到91%都有。

印第安納州巴特勒大學(Butler University)副教授歐門卡(Ogbonnaya Omenka)表示，休士頓衛理公會的爭議也顯示了未來六個月內可能發生的狀況，「隨著校園和商業活動全面開放，雇主應該謹慎考量公司有關疫苗的政策，過程不會這麼簡單。」

疫苗 休士頓 美國

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