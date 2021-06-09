疫情下的歧視 亞裔頻遭攻擊 被罵新冠病毒

學者指，流行文化長期反映出西方假恐華觀點，常安排反叛角色給亞裔演員，進一步加深邊緣化亞裔的循環。圖為ABC公司受歡迎的「菜鳥新移民」(Fresh off the Boat)就正面描述亞裔。(美聯社)

新冠肺炎疫情至今，全球各地對於亞裔 的歧視情況日漸嚴重，有線電視新聞網財經頻道(CNN Business)採訪了11國的38名遭受騷擾或輕微攻擊的亞裔受害者，其中四人來自美國。

去年疫情先在中國爆發，導致部分政治人物責怪中國造成這場危機；受害者和社區團體表示，人們對於亞裔，尤其是華裔的歧視和敵意漸增。

案例1╱我很幸運 是辣椒噴霧不是槍

華府29歲老闆張雲漢(Yunhan Zhang，音譯)去年11月在他開的覺茗(Valley Brook Tea)簡餐店工作時，一名非裔男子走進店裡，朝他叫囂「華裔」和「新冠病毒」。

張雲漢上傳推特(Twitter)的監視器畫面顯示，他戴上口罩並向後退。

攻擊者說：「嘿，你滾，混蛋」，接著拿出辣椒噴霧噴向張雲漢。

張雲漢表示，這不是他和妻子首次在店裡遭受仇恨攻擊，「我們公開這段畫面，因為我們真的有影像證據，還有更多未公開的片段。」

他回想表示，「我很幸運，只是辣椒噴霧，不是槍。」

攻擊過後，他開始規畫逃生路線，「假如再次發生，我們該往哪逃？哪扇門要上鎖？」

「看來我們是這個社區裡，唯一持續被騷擾和攻擊的店家。」他寫道，「若這種情況每周、每月發生，我們恐怕無法正常營業。」

案例2╱學生：病毒可能在妳辦公室

德州42歲越南 裔語言學者米亞(Mia，化名)去年秋季進行語言治療時，詢問家長是否願意將孩子送來面授。沒想到這名母親說：「我無法，因為你們的人把病毒帶來這裡，我兒子不能戴口罩。」

米亞的許多學生也覺得，在她的診所和課堂上感到不自在，因為她可能害他們染疫，或是說「病毒可能在我的辦公室」。

「這讓我們的非常難過。」米亞說，「這不是我作為語言學者所能處理的情況，全都是因為我的長相或本名。」

米亞通常勇敢回應不當言論，但經常會聽到「我不是種族歧視 者」的回應。

「但現在我們真的得好好揣摩這句話的真諦。」米亞說。

案例3╱顧客找碴 模仿亞裔口音取笑

洛杉磯28歲客服專員葛列瑟(Joshua Minchul Grisé)去年春季在洛杉磯一家流行新創品牌擔任客服專員時，接到許多人打電話要求取消訂單。

他說，顧客從送貨明細中得知他們訂購的商品來自亞洲，便會找藉口抱怨要退訂，要求亞裔必須對疫情或製造贗品負責。

葛列瑟表示，他遇過許多非亞裔女性顧客向他抱怨，亞裔「聲名狼藉」，有些人甚至會模仿亞裔口音取笑。

南韓籍的葛列瑟被肯塔基州的美國家庭領養，他自述接到這些電話極不舒服，但仍秉持專業；事後，他向主管舉報，卻得到更傻眼的回答，「你就認了吧，事過境遷，這是你的工作，也是我們付錢要你做的事。」

壓垮葛列瑟的最後一根稻草在居家上班期間，許多顧客的抱怨依然涉及種族歧視，他受不了而離職，「我感覺像是邀請些種族歧視者到我家客廳，汙染我熱愛的家。」

案例4╱客戶欺負 被主管當空氣忽視

丹佛33歲越南裔店員薩咪(Sumy，綽號)在美國居住近十年，她在零售商店值夜班，拒上白班，「因為白天的顧客會因為她的口音，粗魯地要她幫忙。」

薩咪表示，不只遭受顧客欺負，就連主管也排擠她。

「新經理拒絕跟我說話。」薩咪說：「對我和其他越南裔的女員工，連招呼都不打。」

薩咪說，每當她和其他亞裔同事有事找經理，往往被當空氣忽視；她對此感到困惑，又擔心舉報會被開除。