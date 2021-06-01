大坂直美曾罷賽聲援非裔 「運動員不該只是娛樂大眾」

今年2月，獲得澳網女單冠軍大坂直美。(歐新社)

日本網球女將大坂直美 日前表示因心理健康因素，先拒絕在法國網球公開賽出席賽後記者會，31日又宣布退賽，引發軒然大波；大坂直美為第一位贏得大滿貫單打冠軍，以及成為世界第一的亞洲球員，具有日本與海地血統的她，也公開聲援遭警察 射殺的非裔受害者，一舉一動皆是世界矚目焦點。

大坂直美的父親為海地裔，母親為日本人，從小居住在美國 。在2018年美國網球公開賽決賽，她打出生涯代表作，擊敗最偉大女網球星小威廉絲(Serena Williams)奪下生涯第一座大滿貫冠軍，成為第一位奪下大滿貫單打冠軍的日本選手。

在2019年第一個大滿貫賽事澳洲網球公開賽，大坂再下一座冠軍，使她成為2015年的小威廉絲以來，第一位連奪兩座大滿貫冠軍的女網選手，在現今的「女網戰國時代」實屬不易，也登上世界第一的王座，以第一位來自亞洲的世界球后，寫下耀眼歷史。

2020年她又拿下美網冠軍，今年再奪美網冠軍，坐擁四大滿貫。

年輕球技佳的大坂更是廠商代言寵兒，根據富比世(Forbes)2020年的排行，她榮登世界收入最高的女子運動員，一年收入高達3740萬元，其中比賽獎金僅佔340萬，代言收入達3400萬，可見她的超高人氣。

大坂直美在體壇極具影響力，2019和2020年曾獲選時代雜誌(Time)年度百大影響力人士，身為混血身分，她也不吝為社會議題發聲。

「我不喜歡聽到別人講說，運動員不應該涉入政治話題，應該娛樂大眾就好。」大坂直美說，「這是人權議題。」

去年威斯康辛州非裔男子布雷克(Jacob Blake)遭警察射傷，她為響應平權運動，宣布退出辛辛那提女網賽；但主辦單位宣布將賽事延後一天力挺，才讓她選擇繼續參賽。

她當時表示：「在成為運動員前，我就是一名黑人；作為一名黑人女性，我覺得眼前有很多重要的事情必須即刻關注，而不能自顧自的打著網球。」

大坂直美在退賽聲明中提到，美國警察的行徑讓她感到相當惡心和厭倦，「我不期待自己的退賽能夠產生什麼巨大的效果，但如果我能在一個大多數球員都是白人的運動中取得對話機會，那就是朝著正確方向邁進。」

2020年的美國公開賽，她每一場比賽進場，更戴著寫上遭警察射殺的受害者名字的黑色口罩，包括佛洛伊德(George Floyd)、布倫娜.泰勒(Breonna Taylor)、馬丁(Trayvon Martin)等人。