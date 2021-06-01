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大坂直美曾罷賽聲援非裔 「運動員不該只是娛樂大眾」

編譯林育正／綜合31日電
今年2月，獲得澳網女單冠軍大坂直美。(歐新社)
今年2月，獲得澳網女單冠軍大坂直美。(歐新社)

日本網球女將大坂直美日前表示因心理健康因素，先拒絕在法國網球公開賽出席賽後記者會，31日又宣布退賽，引發軒然大波；大坂直美為第一位贏得大滿貫單打冠軍，以及成為世界第一的亞洲球員，具有日本與海地血統的她，也公開聲援遭警察射殺的非裔受害者，一舉一動皆是世界矚目焦點。

大坂直美的父親為海地裔，母親為日本人，從小居住在美國。在2018年美國網球公開賽決賽，她打出生涯代表作，擊敗最偉大女網球星小威廉絲(Serena Williams)奪下生涯第一座大滿貫冠軍，成為第一位奪下大滿貫單打冠軍的日本選手。

在2019年第一個大滿貫賽事澳洲網球公開賽，大坂再下一座冠軍，使她成為2015年的小威廉絲以來，第一位連奪兩座大滿貫冠軍的女網選手，在現今的「女網戰國時代」實屬不易，也登上世界第一的王座，以第一位來自亞洲的世界球后，寫下耀眼歷史。

2020年她又拿下美網冠軍，今年再奪美網冠軍，坐擁四大滿貫。

年輕球技佳的大坂更是廠商代言寵兒，根據富比世(Forbes)2020年的排行，她榮登世界收入最高的女子運動員，一年收入高達3740萬元，其中比賽獎金僅佔340萬，代言收入達3400萬，可見她的超高人氣。

大坂直美在體壇極具影響力，2019和2020年曾獲選時代雜誌(Time)年度百大影響力人士，身為混血身分，她也不吝為社會議題發聲。

「我不喜歡聽到別人講說，運動員不應該涉入政治話題，應該娛樂大眾就好。」大坂直美說，「這是人權議題。」

去年威斯康辛州非裔男子布雷克(Jacob Blake)遭警察射傷，她為響應平權運動，宣布退出辛辛那提女網賽；但主辦單位宣布將賽事延後一天力挺，才讓她選擇繼續參賽。

她當時表示：「在成為運動員前，我就是一名黑人；作為一名黑人女性，我覺得眼前有很多重要的事情必須即刻關注，而不能自顧自的打著網球。」

大坂直美在退賽聲明中提到，美國警察的行徑讓她感到相當惡心和厭倦，「我不期待自己的退賽能夠產生什麼巨大的效果，但如果我能在一個大多數球員都是白人的運動中取得對話機會，那就是朝著正確方向邁進。」

2020年的美國公開賽，她每一場比賽進場，更戴著寫上遭警察射殺的受害者名字的黑色口罩，包括佛洛伊德(George Floyd)、布倫娜.泰勒(Breonna Taylor)、馬丁(Trayvon Martin)等人。

日本網球女將大坂直美2020年被美聯社選為「年度女性運動員」。圖為大坂直美在當年...
日本網球女將大坂直美2020年被美聯社選為「年度女性運動員」。圖為大坂直美在當年美網公開賽上戴著有不同死於警力濫權的非洲裔被害者名字的口罩，表示支持反歧視警察暴力。(美聯社)

大坂直美 警察 美國

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