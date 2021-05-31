跨國難堵病毒…無證客染疫暴增 維權者籲接種

美國移民局留置越來越多的跨界無證客，多是沒有接種過疫苗，染疫人數增加。圖為一名無證客，本月12日在德州麥克艾倫市的拘留中心前頭髮。 (美聯社)

聯邦官員表示，美國移民及海關執法局(ICE )拘留中心關押的無證移民感染新冠病毒案例，本周大增數百例，相形之下，規模遠大得多的聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons, BOP)只確診60例，法律界人士及國會議員已敦促拜登政府快速為羈押中的無證客 接種疫苗 。

華盛頓郵報報導，ICE拘留中心傳出感染新冠案例，已由3月中旬的370例，到目前上升到近1500例，聯邦官員表示，原因在穿越美墨邊界的人數、已感染還來美國的人數均增加。

但「美國公民自由聯盟」(ACLU)表示，ICE不像BOP，沒設立健全的疫苗接種計畫，才導致感染案例上升，故已致函國土安全部，指出ICE拘留中心是疫情期間最危險地方之一。

本周設在德州、喬治亞、路易斯安納等州的無證客拘留中心，單一家確診案例都比整個BOP來得多；BOP目前關押近13萬名刑事犯，疫情初起受創很深；ICE目前拘留2萬2000名無證客，等候遞解出境。

拜登政府大力推動美國境內人人接種新冠疫苗，連無證客都要，國安部已表示，在拜登政府2022會計年度提案中，不會削減ICE的資金需求，但ICE與BOP染疫人數竟出現偌大差距。

ICE發言人佩姬‧休斯(Paige Hughes)表示，局內醫務長「正致力於快速提升內部疫苗接種能力，讓全國拘留的無證客都能接種」。

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前在國會聽證會上表示，已經與ICE醫務長談過此事，國安部很重視這件事。

眾議員勞倫‧安德伍德(Lauren Underwood)在聽證會上表示，替國安部全體職員及人犯接種疫苗至關重要，不僅為了他們的健康著想，也為防止社區傳染，進而保護全體國人。

BOP自疫情發作以來，犯人染疫總數遠比ICE來得多，原因在關押更多犯人，但移民權益倡議人士指出，上周BOP確診數足以顯示疫苗的威力。

前總統川普政府讓BOP有管道取得聯邦疫苗補給；今年3月供應量為1萬4700劑，到本周已超過18萬5000劑。BOP發言人墨菲(Donald Murphy)表示，疫情伊始之後，該局已採取快而有力的行動，矯治人犯染疫問題，堪稱補救方面的表率。