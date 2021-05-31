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跨國難堵病毒…無證客染疫暴增 維權者籲接種

編譯潘勛╱綜合30日電
美國移民局留置越來越多的跨界無證客，多是沒有接種過疫苗，染疫人數增加。圖為一名無證客，本月12日在德州麥克艾倫市的拘留中心前頭髮。 (美聯社)
美國移民局留置越來越多的跨界無證客，多是沒有接種過疫苗，染疫人數增加。圖為一名無證客，本月12日在德州麥克艾倫市的拘留中心前頭髮。 (美聯社)

聯邦官員表示，美國移民及海關執法局(ICE)拘留中心關押的無證移民感染新冠病毒案例，本周大增數百例，相形之下，規模遠大得多的聯邦監獄管理局(Bureau of Prisons, BOP)只確診60例，法律界人士及國會議員已敦促拜登政府快速為羈押中的無證客接種疫苗

華盛頓郵報報導，ICE拘留中心傳出感染新冠案例，已由3月中旬的370例，到目前上升到近1500例，聯邦官員表示，原因在穿越美墨邊界的人數、已感染還來美國的人數均增加。

但「美國公民自由聯盟」(ACLU)表示，ICE不像BOP，沒設立健全的疫苗接種計畫，才導致感染案例上升，故已致函國土安全部，指出ICE拘留中心是疫情期間最危險地方之一。

本周設在德州、喬治亞、路易斯安納等州的無證客拘留中心，單一家確診案例都比整個BOP來得多；BOP目前關押近13萬名刑事犯，疫情初起受創很深；ICE目前拘留2萬2000名無證客，等候遞解出境。

拜登政府大力推動美國境內人人接種新冠疫苗，連無證客都要，國安部已表示，在拜登政府2022會計年度提案中，不會削減ICE的資金需求，但ICE與BOP染疫人數竟出現偌大差距。

ICE發言人佩姬‧休斯(Paige Hughes)表示，局內醫務長「正致力於快速提升內部疫苗接種能力，讓全國拘留的無證客都能接種」。

國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)日前在國會聽證會上表示，已經與ICE醫務長談過此事，國安部很重視這件事。

眾議員勞倫‧安德伍德(Lauren Underwood)在聽證會上表示，替國安部全體職員及人犯接種疫苗至關重要，不僅為了他們的健康著想，也為防止社區傳染，進而保護全體國人。

BOP自疫情發作以來，犯人染疫總數遠比ICE來得多，原因在關押更多犯人，但移民權益倡議人士指出，上周BOP確診數足以顯示疫苗的威力。

前總統川普政府讓BOP有管道取得聯邦疫苗補給；今年3月供應量為1萬4700劑，到本周已超過18萬5000劑。BOP發言人墨菲(Donald Murphy)表示，疫情伊始之後，該局已採取快而有力的行動，矯治人犯染疫問題，堪稱補救方面的表率。

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