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正面迎戰颶風等天災 拜登撥10億經費 倍增緊急開支

記者張聲肇／綜合報導
拜登總統24日視察聯邦急難管理局，承諾提高緊急開支，因應重大天災。(美聯社)
拜登總統24日視察聯邦急難管理局，承諾提高緊急開支，因應重大天災。(美聯社)

拜登總統24日視察聯邦急難管理局(FEMA)，宣布加倍提撥經費，支援地方政府及社區迎戰颶風等天災，並強化國家航空暨太空總署(NASA)追蹤、了解氣候變遷的能力。

款項雖倍增為10億元，和全國從氣候災難復甦所付出的代價比起來，卻是小巫見大巫。去年，美國經歷22次氣候相關的天災，每次造成的損失都大於10億元，其中，野火、颶風和暴風雪造成的損失，就將近1000億元。

來源：Associated Press

這個冬天的暴風雪在德州等地導致大停電，氣象預報人員預測，今年夏天西部的乾旱將如去年，導致野火紛起。2020年的西部野火，是史上最嚴重的一年。此外，今年大西洋和墨西哥灣沿岸的颶風，雖可能不像去年那麼威力驚人，仍不可小覷。

拜登對FEMA官員說，「我們都知道，暴風雨要來了，我們要有備無患，一定要準備好。」

科學界早就警告，氣候變遷會帶來極端的天氣，導致洪水、海平面上升，嚴重的旱災和森林大火，白宮表示，做好更妥善的準備，支援各地在災害來臨前做好應變措施，是政府的責任，不能事後才反應。

FEMA將運用這10億元，建設強勁的基礎建設與社區，幫助州和地方政府，原住民部落等降低天災的風險。

拜登說：「危機一定會來。危機來臨時，我們將不遺餘力，不惜每一分錢，讓美國人民安全，幫他們度過危機。」

拜登總統24日視察聯邦急難管理局，承諾提高緊急開支，因應重大天災。(美聯社)
拜登總統24日視察聯邦急難管理局，承諾提高緊急開支，因應重大天災。(美聯社)

這筆「防災」撥款也是拜登政府氣候變遷政策的一環，他已宣布2030年前，全國溫室氣體排放量減到2005年的52%以下，乾淨能源目標則是2035年所有電力達到碳中和，到2050年二氧化碳排放淨零。

上周，拜登指示聯邦各單位擬定計畫，因應氣候變遷對公、私部門可能造成的財務風險，20日發布命令，要求各單位研擬，針對降低氣候變遷的風險，須提出哪些新的金融、建築、農業等法規。

拜登 氣候變遷 颶風

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