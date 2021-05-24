佛洛伊德案傷痕未癒！治安惡化 警員士氣低落

明尼阿波利斯市非洲裔男子佛洛依德去年5月25日遭該市白人警察沙文跪壓致死案發生一年來，至少17州已立法禁止或限制警方鎖喉。圖為佛洛伊德的弟弟泰倫斯23日在紐約參加紀念活動。(路透)

非裔男子佛洛伊德 (George Floyd)之死震驚全球，在案發地明尼亞波利斯，此案造成的嚴重傷疤仍未癒合；由於警力真空，民心惶惶，槍擊 、謀殺事件飆升，近日的槍下亡魂中，甚至包括一名年僅六歲的女孩。

「華盛頓郵報」報導，佛洛伊德案後，明尼亞波利斯抗爭、暴動而遭破壞的建築猶存，社區依然人心惶惶、治安不不佳。

雪上加霜的是警民對立的形勢，一些立場激進的人士甚至主張解散警局。這導致執法人員士氣低落，市警局超過200名警察轉職或求去，相當於全市三分之一警力；執法單位人力嚴重不足，外勤巡邏頻率大幅降低，且就算出勤，警車的車窗也不再搖下。

在這樣的背景下，明尼亞波利斯去年的凶殺案達到1990年代中期的最高水平，到現在仍未緩解；今年迄今，明市近200人遭槍擊，是去年同期的二倍以上，為過去10年來最高，今年已發生31起凶殺案，去年同期則為15件。

僅在最近幾天就發生至少三件兒童遭槍擊的事件：4月30日，一名10歲男童在汽車 後座被一顆流彈擊中頭部，至今仍在昏迷狀態；本月15日，一名九歲女童在朋友家玩蹦床時，對街槍擊的流彈擊中她的頭部，至今傷勢依然危殆。

到本月17日，一名六歲女童在汽車後座與母親吃麥當勞時遭子彈擊中，19日不治。

這些槍擊事件引發唇槍舌戰：一些人批評，就是解散警局等聲音，讓治安惡化；另一邊則認為，警務沒有真正改革，讓警力激增只是惡化形勢。二邊的論述都有得到民權運動者的支持。

就算是白人社區也人心惶惶，有匿名居民向華郵表示，現在很多人即使治安惡化也不願報警，因為擔心連累少數族裔；佛洛伊德案就是因為有人報警指其使用偽鈔而引發的悲劇。

而現在明尼亞波利斯民眾唯一的安慰，似乎就是沙文被陪審團定罪，二級謀殺等數項罪名成立。