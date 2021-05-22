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CDC最新指南：小學仍應戴口罩 教室裝空氣過濾器 可降低48%染疫率

編譯洪毅／綜合21日電
CDC指出，在學校要求師生戴口罩以及改善教室通風條件，可有效降低染疫風險；圖為紐約州一所公立學校的學生日前在教室內上課。(美聯社)
CDC指出，在學校要求師生戴口罩以及改善教室通風條件，可有效降低染疫風險；圖為紐約州一所公立學校的學生日前在教室內上課。(美聯社)

雖然聯邦疾病防治中心(CDC)已大幅放寬戴口罩限制，不過在最新的指引中仍指出，不論有無接種疫苗，小學仍應要求校內教師及員工配戴口罩，並建議學生也繼續戴口罩，並改善通風，以降低病毒傳播風險。

另一方面，由於疫苗接種擴大，CDC又放鬆戴口罩指南，許多業者皆感受到口罩銷量正在迅速下滑。

CDC發布的最新報告中指出，調查喬治亞州169間小學後發現，要求教職員戴口罩的小學，新冠肺炎染疫機率可降低37%，要求學生戴口罩的學校則降低21%；若能改善教室內通風，則能降低39%，如果能加裝空氣過濾系統，降幅更達到48%。

基於這樣的數據，CDC指出，戴口罩與改善通風能夠降低新冠傳播率；CDC還表示，戴口罩是低成本而簡單的防疫方式，可降低染疫風險，仍然是學校防疫措施的關鍵之一；至於改善通風，CDC表示，就是打開門窗，也是個有效的方法，若是環境難以通風，或疫情嚴峻地區，則應當考慮加裝空氣過濾系統。

不過從全國的範圍來看，口罩銷售正在下滑；例如醫師沃林(Brian Wolin)創辦的廠商Protective Health Gear在高峰時，每天生產超過10萬片N95口罩，如今產量降至2萬5000片。

沃林表示，從今年初以來，口罩的銷售量大約減少一半，如果再無訂單，將會停止生產。

American Apparel創辦人查尼(Dov Charney)也表示，他們的口罩三包賣30元，銷售量在疫情爆發初期就在增加，政府要求戴口罩後更是個「發大財」的業務，每周生產量達數十萬片；但是現在，口罩銷售量已經「趨近於零」。

時尚業主瑪雅·戈爾格尼(Maya Gorgoni)也表示，過去二天銷售「非常安靜」，她們現在有5000片口罩庫存，正在透過「買衣服送口罩」的方式清庫存，也考慮捐贈部分口罩給疫情嚴峻的印度。

儘管口罩銷量重挫，沃林表示，已經預期到這一天將會到來；查尼則表示，現在口罩生產線大幅縮水，目標是讓業務重回正軌；幫助生產1.2億片口罩的福特(Ford)汽車也說「目標已經完成」。

口罩 CDC 疫情

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